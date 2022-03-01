Putin’e benzerliği sayesinde milyonlar kazandı, şimdi hayatından endişe ediyor

Polonya'nın Wroclaw kentinde yaşayan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e benzeyen 53 yaşındaki Slawek Sobola, yıllarca bu benzerlikten iyi paralar kazandığın ancak şimdi savaşın çıkmasıyla birlikte hayatından endişe ettiğini açıkladı.

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Polonya’nın Wroclaw kentinde yaşayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzeyen Slawek Sobola, eskiden milyonlar kazandığı bu benzerlik sayesinde bugün zor günler geçiriyor.

Sobola, ülkesinde Ukraynalı destekçilerinin kendisine sırt çevirebileceğine inandığını belirterek, güvenliğinden endişe ettiğini itiraf etti. 53 yaşındaki Sobola, Rus liderin geçen hafta “özel askeri operasyonunun” başladığını ilan etmesinden bu yana gergin hissettiğini söyledi. Sobola, yerlilerin ve mültecilerin onu hedef alabileceğinden korktuğunu açıkladı.

İngiliz Daily Star’a konuşan Sobola, “Savaştan önce sokakta güvenliğimden korkmuyordum, ama şimdi savaş başladığında, Putin Ukrayna’ya saldırdığında biraz korkuyorum çünkü kasabamız Wroclaw’da Ukrayna’dan bir sürü insan var.” dedi.

Sobola sözlerine; “Bu insanların bana Putin’e benzediğimi söylediği birçok kez oldu ve şimdi savaş nedeniyle bu insanların beni gördüklerinde kızgın veya saldırgan olmalarından biraz korkuyorum.” ifadeleriyle devam etti.

Eşi Dorota ile birlikte yaşayan Polonyalı, bir nakliye şirketi işletiyor ve dünyanın en ünlü adamlarından birine benzediği için “iyi para” kazandığını söylüyor.

İngiliz basınına konuşan Sobola “Sekiz yıl boyunca Putin’e benzerliğimi kullanarak çalıştım ve bu süre zarfında birçok video ve başka çalışma kaydettim. İyi bir işti ve iyi para kazandım ama bu benim asıl işim değil. Bir nakliye şirketi işletiyorum, Putin işi ekstra gelir.” dedi.

Sobola, “Putin işi” sayesinde ABD, Hong-Kong ve İngiltere gibi ülkelere seyahat etme şansı bulduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak eşi Dotra, insanların sık sık selfie için uğraştığını söyleyerek, Rus lidere benzemesinin olumsuz yanları olduğunu belirtti. Dotra, “Bazen bu işi yaparken diğer benzerlerle tanışıp eğlenmek benim için komik ama bazen rahatsız edici çünkü aile ile birlikteyken ve tatilde, sahilde veya restoranda, barda, insanların birbirine dokunmasında yürüyoruz. ‘Hey, hey, Putin’e benziyorsun, seninle bir fotoğraf çekebilir miyim?’ diyorlar, Bazen benim için çok rahatsız edici.” dedi.

Ancak, Ukrayna’dan gelen haberler sonrası Sobola, Rus lider hakkındaki fikrini değiştirdiğini belirtirken, devam eden savaştan kâr etmeyeceğine söz verdi, “Putin’e çok saygım vardı ama şimdi bu adamın çok zarar verdiğini düşünüyorum ve gelecekte onun rolünü nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Ben Ukrayna’nın yanındayım. Savaşmak zorunda olduklarını düşünüyorum.” dedi.

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