Sadece 1 dönümden 100 bin lira kazanıyor

Trabzon’da ‘likarba’, Rize’de ‘likapa’, Giresun’da ‘mavi yemiş’ olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri olumlu sonuç verdi.

Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.

“KAZANCI ÇOK FAZLA”

Tek ağacın 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, “Kilosu piyasada en düşük 25 TL’den alıcı buluyor, 50 TL’ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL’ye bile satılıyor. Karadeniz’in doğusu bunun için daha uygun. Marmelat, reçel, kuru ve yaş meyve olarak çok amaçlı şekilde kullanılıyor. Bazı ülkelerde 40’a yakın çeşitte yiyecek, içecek, dondurma, sirke, şarap gibi birçok alanda kullanılıyor” dedi.

Trabzon’da ‘likarba’ ismiyle bilinen meyvenin ilaç sektöründe kullanılması nedeniyle talebinin yüksek olduğunu anlatan Kumbasar, “Bu meyvenin tarımını yaparsak ülkemize büyük döviz kazancı sağlayabilir. Likarba yetiştirmek zor değil. Yılda 1 kez bakım yapıyorum, toplaması 1 ay sürüyor. İlk başta küçük bir iş olarak girdim ama şimdi işi büyüterek gidiyorum, kazancı çok fazla. 1 dönüm bahçenin yılda ortalama 100 bin TL geliri var” diye konuştu. (DHA)