Sam Smith cinsiyet değiştirmeyi düşündüğünü söyledi

Ünlü şarkıcı Sam Smith, 2017 yılında ‘Eşcinsel’ olduğunu açıklamış ve kendini hem kadın hem erkek gibi hissettiğini belirtmişti. Oscar ve Grammy ödüllü sanatçı geçtiğimiz gün Instagram’da popüler olan ‘I Weigh Interviews’e konuk oldu ve vücuduyla ilgili yaptığı açıklamalar dışında, hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları da anlattı…

11 yaşında göğüslerinin büyümeye başladığını anlatan Smith, doktora gitmiş ve uzman ona, göğüs bölgesinde fazladan östrojen olduğunu söylemiş. Daha sonra ‘Gay’ olduğunu açıklayan sanatçı, o dönem oldukça zor zamanlar yaşamış.

Smith, konuşmasında “Birçok farklı şeyin karışımıyız, herkes özel ve herkes eşsiz bir karışım. Kendimi erkek ya da kadın olarak görmüyorum. Arada bir yerlerde geziniyorum. Bu bir spektrum ve ben spektrumun ortalarında bir yerdeyim” dedi ve kimi zaman cinsiyet değiştirmeyi düşündüğünü belirtti.

Cinsellik hakkında düşünürken her zaman özgür bir zihne sahip olduğununda altını çizen Sam Smith, “Bazen yürürken, konuşurken, sevişirken ‘kadınsı’ hissediyorum” şeklinde konuştu.

