Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Aleyna Tilki sansürü

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda, Forbes dergisi tarafından ilham veren gençlerin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programında şarkıcı Aleyna Tilki de yer almıştı. Birçok kişi Aleyna Tilki'nin "ilham veren genç" olarak ödüllendirilmesine tepki gösterdi. Bakanlık, resmi sitesinde yayınladığı listede Aleyna Tilki'ye yer vermedi ve listeyi 29 kişiye düşürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsor olduğu Forbes dergisinin düzenlediği “30 Altı 30″da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri listesinde şarkıcı Aleyna Tilki de yer alıyordu. Farklı sektörlerde yer alan isimler arasında Aleyna Tilki’yi görenler bu karar tepki gösterdi.

Özellikle sosyal medyada Aleyna Tilki’nin kliplerinde pedofili unsurlar kullandığı, provokatif paylaşımlarla gündemde kaldığı, bu nedenle gençlere ilham olmadığı belirtildi.

İSMİ LİSTEDEN ÇIKARILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi sitesinde ödül alanların isimleri yayınlandı. Medyaya yansıyan listede 17’inci sırada yer alan Aleyna Tilki, Bakanlığın listesinde yer almıyordu. 30 kişiden oluşması beklenen liste, böylece 29 kişiden oluştu.

İŞTE BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI LİSTE

1. Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme.

2. Ömer Faruk Taştan (26), Faruk Semerci (26) – Kurucu Ortaklar, Aslı Semerci

3. Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Ömer Kaya (24) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group.

4. Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.

5. Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı.

6. Berkay Aşıkuzun (25): eSpor oyuncusu, Supermassive.

7. Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap.

8. Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev.

9. Nisan Ak (28): Orkestra şefi.

10. Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports.

11. Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu ortaklar, Firefly.

12. Cedi Osman (24): Profesyonel basketbol oyuncusu, Cleveland Cavaliers.

13. Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele.

14. Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion.

15. Rümeysa Kadak (23): Milletvekili.

16. Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu.

17. Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka.

18. Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji.

19. Karsu (29): Müzisyen.

20. Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall.

21. Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.

22. Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.

23. Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier.

24. Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED.

25. Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı.

26. Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech.

27. Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay.

28. Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy.

29. Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.