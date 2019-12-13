Aleyna Tilki gençlere örnek oluyormuş!

Spor Bakanlığı'nın sponsor olduğu, Forbes dergisi tarafından düzenlenen "30 Altı 30" programında Aleyna Tilki'ye de ödül verilmesi şaşkınlık yarattı...

Spor Bakanlığı’nın sponsor olduğu Forbes dergisinin düzenlediği “30 Altı 30″da Türkiye’nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri ödüllendirildi. İşletme kurucusu, otomobil yarışçısı, basketbolcu, STK yöneticisi birçok isim ödül alanlar arasındaydı. Ödül alan isimlerden birisi de Aleyna Tilki’ydi. Daha önce klibinde pedofili unsurlar kullandığı iddia edilen, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeyi başaran, son dönemlerde de ABD’de ikamet eden 19 yaşındaki Aleyna Tilki’nin “gençlere ilham verdiği” belirtildi ve ödül takdim edildi.

Bu ödül sosyal medyada birçok kişinin tepkisini çekti.

BAŞARILI MÜZİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki dışında ödül alan iki de müzisyen vardı. Onlardan bir tanesi dünyanın çeşitli yerlerinde dinleyicilerle buluşan başarılı orkestra şefi Nisan Ak, diğeri ise başarılı şarkıcı Karsu’ydu.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme.

Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare.

Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Ömer Kaya (24) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group.

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı.

Berkay Aşıkuzun (25): eSpor oyuncusu, Supermassive.

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap.

Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev.

Nisan Ak (28): Orkestra şefi.

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports.

Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu ortaklar, Firefly.

Cedi Osman (24): Profesyonel basketbol oyuncusu, Cleveland Cavaliers.

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele.

Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion.

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili.

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu.

Aleyna Tilki (19): Müzisyen.

Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka.

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji.

Karsu (29): Müzisyen.

Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall.

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.

Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED.

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı.

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech.

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay.

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy.

Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.