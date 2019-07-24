Tarçının faydaları nelerdir? Tarçının besin değerleri ve yararları

Tarçın yüzyıllardır geleneksel Ayurveda ve Çin tıbbında ilaç olarak kullanılmıştır. Sindirim ve gastrointestinal şikayetler ile bağlantılı yararları ile bilinen tarçın, mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide bulantısı için uzun süredir evde bir çare olarak kullanılmaktadır. Tarçınını sağlık yararlarından bazılarını haberimizde sizler için derledik...

Kanseri önleme, diyabeti yönetme, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma, beyin fonksiyonunu arttırma, bazı bilişsel bozuklukları önleme, sindirimi ve bağışıklık sisteminin gücünü arttırma yeteneği bulunan tarçının faydaları saymakla bitmez. Şimdi tarçının sağlık için faydalarına detaylıca bir göz atalım…

TARÇIN HAKKINDA

Tarçın (Cinnamomum verum), cinnamomum isimli bir ağacın iç kabuğundan elde edilir. Dünyanın en popüler ve tanınmış baharatlarından biridir. Tarçın kabuğu, hem tatlı hem de tuzlu yiyecekleri lezzetlendirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Tarçın ağacı, çeşidine bağlı olarak, Sri Lanka, Hindistan, Çin ve hatta Afrika’nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere birçok yere özgüdür. Seylan tarçını gerçek tarçın olarak adlandırılır.

Tarçın çubuğu, ağacın sapını keserek ve kabuğunu alarak elde edilir. Ayrıca bu çubuk öğütülerek toz tarçın elde edilebilir.

TARÇININ FAYDALARI

Tarçının sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Diyabet yönetimi

Tarçın en bilinen yararlarından biri, vücuttaki kan şekeri düzeyleri üzerindeki kontrolüdür. Birçok araştırma tarçının insülin direncini arttırdığını ve böylece kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur.

– Kanseri önleme

Tarçın ekstrelerinde bulunan sinamik aldehit ve sinnamil aldehidin, 2010 yılında yapılan bir çalışmada kanser hücrelerinin aktif olarak yayılmasını önleyebildiğini göstermiştir.

– Akne ve cilt enfeksiyonunda etkili

Tarçın yağı ve balın bir kombinasyonu, antimikrobiyal özelliğinden dolayı akne ve enfeksiyon gibi cilt hastalıklarının tedavisinde olağanüstü etkili olabilir.

– Genel sağlığı destekler

Tarçında bulunan güçlü antioksidanlar ve polifenoller, vücudu zararlı olabilecek serbest radikallerle oksidatif hasardan koruyarak genel sağlığı destekler.

– İltihap giderici

Tarçının iltihabı azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Anti-enflamatuar özellikleri, düşük dereceli inflamasyonun rol oynadığı artritin doğal tedavisi için özellikle faydalıdır. Düzenli olarak tarçın çayı tüketmek eklem ağrısını, şişliği, hassasiyeti ve artrit semptomlarını azaltmak için etkili bir yol olabilir.

– Güzellik için tarçın

Tarçının, sivilce, kuru cilt, cilt kırışıklıkları, saç büyümesini iyileştirmek ve daha pek çok şeyi yapmak da dahil olmak üzere, güzelleşmek için birçok faydası vardır.

– Mantar ve bakteri enfeksiyonları ile savaşır

Tarçının ana aktif maddesi cinnamaldehyde, solunum yollarını mantara karşı korur, Salmonella gibi bakterilerin çoğalmasını engeller, diş çürüklerini ve ağız kokusunu önler.

– Beyin yararları

Tarçın tüketmek, beyninizdeki mevcut nöronları canlı tutan ve yenilerini büyümeye teşvik eden nörotrofik faktörleri artırır. Bu, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların ilerlemesini geciktirebilir. Bilimsel olarak ispatlanmamış olsa da dayanıklık ve konsantrasyon için faydalıdır.

– Kolesterolü düşürür

Araştırmalar, tarçının “kötü” LDL kolesterolü ve ayrıca trigliserit seviyelerini düşürdüğünü, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde mükemmel olduğunu göstermiştir.

TARÇININ BESİN DEĞERLERİ

100 g tarçında aşağıdakiler bulunur:

Su: 10.58 g

Enerji: 247 kcal

Protein: 3.99 g

Toplam yağ: 1.24 g

Karbonhidrat: 80,59 g

Lif: 53.1 g

Toplam şeker: 2.17 g

Kalsiyum: 1002 mg

Demir: 8.32 mg

Magnezyum: 60 mg

Fosfor: 64 mg

Potasyum: 431 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 1.83 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 3.8 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 1.33 mg

B-6 Vitamini: 0.16 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 15 µg

A Vitamini, İÜ: 295 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.32 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 31,2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.35 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.25 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg