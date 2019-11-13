Tarihi Paşabahçe vapuru Haliç Tersanesi’nde yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki yönetiminin, 10 yıl önce Beykoz Belediyesi'ne hibe ettiği tarihi Şehir Hatları A.Ş.'nin sembol gemilerinden Paşabahçe Yolcu Vapuru, adını aldığı sahilin yanı başında çürümeye terk edilmişti. Kısa bir süre nikah solonu olarak kullanılan vapur, sonra müze yapılmak istendi.

Hatta, Boğaz'da batırılarak su altı canlıları ve dalış tutkunları için rota yapılması gündeme geldi. Ancak, projelerin hiç birisi gerçekleşmedi ve estetik harikası gemi, 10 yıl boyunca Beykoz sahilinde çürümeye terk edildi.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Geçen ay sökülmek üzere ihaleye çıkarılan 67 yaşındaki vapur, İBB'nin girişimleriyle jilet olmaktan kurtuldu. İBB'nin gemiyi Boğaziçi'ne yeniden kazandırmak üzere geri istemesi üzerine, önce ihale iptal edildi. Beykoz Belediye Meclisi, geçen hafta oy birliğiyle aldığı kararla, “Paşabahçe'nin, yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ'ye bedelsiz tahsisi”ni onaylandı.

UZMANLAR İNCELEDİ

Bakımsız durumdaki gemiyi inceleyen İBB uzmanları; vapurun dış metalinin oksijen ve deniz suyu nedeniyle korozyona uğradığını, saç aksamının tümüyle yenilenmesi gerektiğini, sefer yapabilecek durumda olmadığını ve ağır bakım maliyetleri gerektirdiğini tespit etti. Aralık ayı içinde geminin Haliç Tersanesi'ne çekilerek bakım onarım sürecinin başlatılmasına karar verildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Paşabahçe Vapuru'nu yeniden filolarına katmak için çalışmalara başladıklarını belirterek tarihi geminin yolcularıyla buluşma sürecini şöyle anlattı:

*Öncelikle İstanbul Liman Başkanlığına bağlı sörvey (genel durum) raporu alınacak. Geminin emniyetli bir şekilde çekilebilmesiyle ilgili gerekli teknik araştırmalar tamamladıktan sonra Aralık ayı içinde Haliç Tersanesi'ne çekilmesini sağlayacağız. Vapurun kondisyon muayenesi önemli. Yaklaşık 10 yıldır kaderine terkedilen bir vapurdan bahsediyoruz. Denizde seyre elverişlilikle ilgili kontrol ve denetimler yapılacak. Daha sonra tersanede havuz bakımları yapılacak.

*Karina (gemi omurgası) ve makine gibi tümüyle yenilenecek kısımlar var. Bir nevi elde ne kalmış ona bakacağız. Yenileme ve modernizasyon için geminin ekonomik fizibilitesi çıkartılacak. Planlı bakımları yapılacak. Şehir Hatları'nın sembol vapuru Paşabahçe, bütün bu çalışmaların bitirilmesiyle İstanbullulara tekrar hizmet vermeye başlayacak.

BOĞAZ'IN EN HIZLISI VE EN GÜZELİYDİ

İstanbulluların da yaşatılması için kampanya başlattığı 67 yaşındaki Paşabahçe Vapuru, İstanbul Boğazı'nın en “hızlısı” gemisiydi. 1952 yılında İtalya’nın Taranto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya savaşı sona erince Türkiye’den gelen talep üzerine İtalya’da bir gecede şehir hatları formuna çevrildi.

Güçlü motoru ve sağlam tekne yapısıyla İtalya'dan İstanbul'a 2,5 günde gelen gemi, saatte 18 mil hız yapabiliyor. 73,71 metre boya, 13,17 metre ene ve 3,27 metre derinliğe sahip vapur, tam 58 yıl Boğaz'ın iki yakasında hizmet verdi. Hizmette kaldığı 58 yıl boyunca İstanbul sularında Adalar ve Yalova hattında yolcu taşımacılığı yaptı.