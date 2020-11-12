Eskişehir ve Bilecik'teki ormanlık alanlarda kamp kurup 25 gün boyunca kızıl geyikleri görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, "Benim yaptığım işte fotoğraf makinenizi kaldırıp nişan alıyorsunuz, deklanşöre basıyorsunuz. Öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Ali Şenel, son zamanlarda avcıların hedefi haline gelen kızıl geyikleri görüntülemek için hazırlık yaptı. Eskişehir ve Bilecik’e giden Şenel, buradaki ormanlık alanlarda kamp kurdu. 25 gün boyunca kızıl geyikleri görüntülemek için uğraş veren Şenel, amacına ulaştı be kızıl geyiklerin doğal yaşamını kayıt altına aldı.

Kızıl geyikler için açılan av ihalelerine tepki gösteren Şenel, “Tetiğe değil, deklanşöre bas. Böylece öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz” dedi.

“ÇEKİMLER 25 GÜN SÜRDÜ”

2004 yılından bu yana yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Şenel, şunları söyledi:

* Kuşlar üzerinde başlayan fotoğrafçılık çalışmalarım memelilerin de içerisine dahil olduğu yaban fotoğrafçılığına dönüştü. Son 4 yıldan bu yana ülkemizdeki geyiklerle ilgili özel bir çalışma yürütüyorum.

* Ülkemizde kızıl, karaca ve ala geyik olmak üzere 3 farklı geyik türü var. Bu yıl da sonbahar döneminde kızıl geyiklerin üreme davranışlarını görüntülemek için Bilecik ve Eskişehir ormanlarında çekim yaptım.

* Bu çekimler 25 gün sürdü ve iliklerime kadar doğayı hissettim. Kızıl geyikleri aradım. Kızıl geyikler çok ürkek canlılar oldukları ve ormanda çok iyi gizlendikleri için bulmak zor oldu. Çekimlerin sonuna doğru bulabildim ve fotoğraflayabildim. Bu ürkekliğin ardında kaçak avcılık ve ormandaki insan baskısı duruyor.

“ÖLDÜRME, ÖLÜMSÜZLEŞTİR”

Yaban hayatına katkıda bulunmak istediğini belirten Şenel, sözlerine şöyle devam etti:

* Yaban hayatı fotoğrafçılığına bir nevi görüntü avcılığı ismi de verilebilir. Sebebiyse şu, fotoğraf çekebilmek için tıpkı avcılar gibi davranıyorsunuz. Yani uzun süre dağda ve ormanda kalıyorsunuz.

* Gizlenerek onları takip ediyorsunuz. Fotoğraf makinenizi kaldırıp nişan alıyorsunuz deklanşöre basıyorsunuz. Öldürmeyip, ölümsüzleştiriyorsunuz.

* Dolayısıyla bu fikir belki avcıların fikrini değiştirir ve silahlarını bırakıp fotoğraf makinelerini alırlar diye bir düşünce kafamda oluşturdu.

* O yüzden de yaban hayatı fotoğraflarının altına ‘tetiğe değil, deklanşöre bas ve öldürme, ölümsüzleştir’ diyerek yaban hayatına katkıda bulunmayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)