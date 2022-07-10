Tuz Gölü’nde binlerce yavru flamingo yumurtadan çıktı

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde yumurtadan binlerce yavru çıktı.

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Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor.

Göl, ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok tür de ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.

Tuz Gölü’ne her yıl giden on binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor.

Üreme alanında flamingolar, özellikle Aksaray’ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü’nün güneyini tercih ediyor.

Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu da Tuz Gölü’nde renkli görüntüler oluşturuyor.

Gün batımıyla görsel güzellik sunan Tuz Gölü, ayak hastalıklarına iyi geldiğinin söylenmesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor.

“RAHATSIZ EDİLMEMELERİ İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK”

Eskil Belediye Başkanı Yardımcısı Veli Batur, “Geçen yıl Tuz Gölü’nü besleyen kanalların çiftçilerin kapatması sonrası yavruların olduğu bölgede kuraklık oluşmuştu ve bunun sonucunda yavru flamingolar ölmüştü. Yetkilerin çalışması sonucu su kaynaklarının açılması ve yağışların bu yıl bol olması nedeniyle flamingo yavru ve anaçlarda popülasyon arttı. Biz de tedbirlerimizi aldık. Yavru flamingoların rahatsız edilmemesi için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yavru flamingolar bu bölgede rahat bir şekilde büyüyüp, tekrar göç yoluna devam edecek” dedi.

Eskil’de yaşayan Mustafa Sanlav ise “Flamingo denince Eskil, Gölyazı ile Cihanbeyli akla gelir. Flamingoların üreme alanı ilçemize yakın bir bölgede. Yağışların bol olmasıyla bu yıl Tuz Gölü bereketlendi. Su olunca flamingoların sayısı da ciddi şekilde arttı. Kuluçkadan çıkması Tuz Gölü’ne ayrı bir renk kattı. Akşam gün batımımda ise kuşların uçuşu ise sanki cenneti burada yaşıyormuş gibi his veriyor” diye konuştu. (DHA)

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