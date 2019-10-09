Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekâtı’na destek

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından “Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır” diye konuştu.

Oyuncu Zafer Algöz ise Arkın’ın paylaşımını retweet ederek, operasyona destek verdi.

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan hesabından “Allah’ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle.” duasını paylaştı.

Şarkıcı Kıraç, operasyona desteğini “Barış Pınarı Harekatı” ile yapılmış çok sayıda paylaşımı retweet ederek, gösterdi.

Şarkıcı Alişan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale’de, Sakarya’da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun.”

Oyuncu Doğa Rutkay, hesabından “Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun.” duasında bulunurken, Vildan Atasever, “Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz.” dedi.

Şarkıcı Cenk Eren de 2 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’ye karşı Türk devletinin ve ordusunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Yıllardır ülkemizi bölmek için batılı güçlerin maşası olmuş terör örgütlerine karşı yapılan bu savaş da devletim, ordum ve Cumhurbaşkanın yanında olmamdan dolayı linç edilmek benim için büyük onurdur, şeref madalyası gibi taşırım.”

Şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabından “Ülkemi, memleketimi seviyorum.” mesajını yazarken, oyuncu ve programcı Yavuz Seçkin ise “Türk Milleti ordusunun yanında” etiketini paylaştı.

Şarkıcı Metin Şentürk, “Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir. Herkes haddini bilsin” dedi.

“Sancağa parmak sallandığında/ yekvücudumuzla hatırlatırız/ Biz hürriyet aşıklarıyız, paçavralara pabuç bırakmayız.” dizelerine Twitter hesabında yer veren oyuncu Ali Nur Türkoğlu da şunları kaydetti:

“Türk Milleti ordusunun yanında her daim. Yeryüzünün en cesur ve aynı zamanda en merhametli askeri Mehmetçiğimiz. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz bahtınız açık olsun. Ezelden beri tamamı asker olan bu milletin ordusunu gördüğünden ibaret saymak gafletiyle hamle yapanlar her daim mağlupturlar.”

Şarkıcı Yusuf Güney instagram hesabından “Gazamız mübarek olsun. Allah ayağımıza taş değdirmesin sizleri tez zamanda yavrunuza, yuvanıza sağ sağlim kavuştursun. İnşallah hilal ile haçın kavgasında muvaffak eylesin. Var olun, sağ olun koç yiğitlerim.” temennilerinde bulundu.

Şarkıcı Murat Kekilli de sömürüldükten sonra sanatın sağı ve solu olmadığı yorumunda bulunarak, “ABD hangi yerlinin hayatına saygı duymuş ki? Öldürmeye kendi yerlilerinden (kızılderililer) başlamadı mı? Seni veya beni umursayacağını sanma. Bu bölgede kim ölürse ölsün, sol, sağ, siyah, beyaz onların umurunda değildir.” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyadan destek tweetler atan piyanist Tuluyhan Uğurlu, şarkıcı Işın Karaca ve Tuğçe Kazaz’ın yanı sıra yönetmen Mesut Uçakan ve halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Twitter’dan harekete destek veren paylaşımlarda bulundu. AA