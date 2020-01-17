Ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları!

Rahşan Ecevit’in hayata gözlerini yummasının ardından sanatçılar ve ünlü isimler de taziye mesajı paylaşmaya başladı.

Mesajlardan bazıları şu şekilde;

Can Yılmaz: Dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam, yazar ve Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit vefat etti. Rahşan Ecevit'e rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.

Serdar Akinan: Kavuştular. Türkiye’nin en önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit’in Rahşan’ı hakkın rahmetine erdi. Cenazesinde saatlerce o yağmur altında nasıl yürüdüğünü asla unutmayacağım. Allah rahmet eylesin.

Ayşegül Aldinç: Rahşan Ecevit biricik eşinin yanına, sonsuzluğa kavuşmuş. Aydınlık zamanlardan mütevazı anlar ve anılar bıraktı geriye. Allahın rahmeti üzerine olsun…