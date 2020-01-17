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Ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları!
Ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları!
Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler duygu dolu taziye mesajları paylaşmaya başladı. İşte o mesajlardan bazıları...
Yaşam 17 Ocak 2020 - 23:10

Rahşan Ecevit’in hayata gözlerini yummasının ardından sanatçılar ve ünlü isimler de taziye mesajı paylaşmaya başladı.

Mesajlardan bazıları şu şekilde;

Can Yılmaz: Dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam, yazar ve Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı Rahşan Ecevit vefat etti. Rahşan Ecevit'e rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin.

Serdar Akinan: Kavuştular. Türkiye’nin en önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit’in Rahşan’ı hakkın rahmetine erdi. Cenazesinde saatlerce o yağmur altında nasıl yürüdüğünü asla unutmayacağım. Allah rahmet eylesin.

Ayşegül Aldinç: Rahşan Ecevit biricik eşinin yanına, sonsuzluğa kavuşmuş. Aydınlık zamanlardan mütevazı anlar ve anılar bıraktı geriye. Allahın rahmeti üzerine olsun…

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Son güncelleme: 23:18 - 17.01.2020
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