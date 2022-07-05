Ünlü kadınlardan kürtaj yasağı için bir tepki daha: 4 Temmuz iptal edilmeli

4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü'ne kürtaj yasağı kararı gölge düşürdü. Kim Kardashian ve Katy Perry gibi pek çok ünlü kadın kürtaj yasağı kararı alınırken ülkenin bağımsızlık gününün kutlanamayacağını söyleyerek tepkilerini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Amerika bir süredir Yüksek Mahkeme’nin skandal kararı ile çalkalanıyor. Roe v. Wade kararının bozulup kürtaj yasağının gelmesiyle beraber kadınların kendi bedenleri üzerindeki bağımsızlıklarını kaybetmesi pek çok kesimden sert tepkilerle karşılaştı.

Kararla beraber eyaletler kürtaj konusunda kendi kararlarını alabilecek. Hatta karardan sonra bazı eyaletlerde kürtaj kliniklerinin de kapandığına dair haberlerin çıkması tartışmaları daha artırdı. Kararla ilgili tepkiler 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde de geldi.

KARDASHIAN VE JENNER 4 TEMMUZ KUTLAMALARINI İPTAL ETTİ

Kim Kardashian, Kris Jenner ve Katy Perry gibi pek çok isim Yüksek Mahkeme’nin kararı üzerine 4 Temmuz’un bu yıl, iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yıldız isimler, Bağımsızlık günü ile kadınların artık bedenleri üzerindeki haklarının kısıtlanması ile ilgili alınan tartışmalı kararın çeliştiğini belirttiler.

Kim Kardashian Instagram Hikayeler’de “4 Temmuz, Bağımsızlık sıkıntısı nedeniyle iptal edildi” diye yazan bir gönderiyi paylaştı. Kardashian’ın annesi Kris Jenner da kızı ile aynı gönderiyi Hikayeler’de paylaşarak karara tepkisini gösterdi.

KADINLARIN DAHA AZ HAKKI VAR

Katy Perry, Twitter’da kadın haklarıyla ilgili bir açıklama yapmak için hit şarkısı “Firework”e atıfta bulunarak; “Bebeğim sen bir havai fişeksin ama ABD’deki kadınların gerçek bir maytaptan daha az hakkı var” diye yazdı.

Bu arada Amerikalı model ve yazar Padma Lakshmi ise böyle bir günde kutlayacak bir şey olmadığını söyledi: “Bugün herkesin güvende ve huzurlu olmasını ve ulusumuzun yakında bu uçurumdan uzaklaşmasını umalım.”

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