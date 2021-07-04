Ünlülerin rehberi yıldızları gezdirdi

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde ünlülerin rehberi olarak bilinen 45 yıllık turist rehberi Nilay Bürsin Michael Douglas, George Hamilton, Oprah Winfrey, Bernie Ecclestone ve Bill Gates'e ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini tanıttı. Bürsin ünlülerle anılarını şöyle anlattı:

“90'lı yıllarda ilk karısıyla gelen Michael Douglas ile iki gün birlikte geçirdik. Teknelerine davet ettiler. Çocuklarım ile onun oğlu çok güzel vakit geçirdi. Çok sıcak insandı. Antik tiyatroda çok güzel bir şov yapmıştı. Ünlü sanatçı ve televizyon programcısı Oprah Winfrey ile turumuz çok eğlenceli geçmişti. George Hamilton mütevazıydı. Dünyaca ünlü modacı Diana Von Fustenberg ile çok iyi vakit geçirdik. Diana Tapınağı olarak bilinen Artemis tapınağında çok mutlu oldu. Döndükten sonra da çok uzun süre yazıştık, haberleştik. Bernie Ecclestone İzmir'i çok sevmişti. Cumhurbaşkanlığı sırasında Abdullah Gül ve eşini ağırladık. Geldiğinde geç kaldığı için özür diledi. Çok sıcak yaklaşımı vardı.”

J.K Rowling mütevazıydı

Nilay Bürsin “Beni en çok şaşırtan ise Harry Potter'in fantastik roman serisinin İngiliz yazarı J.K Rowling oldu. O kadar çok insan tanıyormuş ki şaşırdım kaldım. Onu tanıyan herkesle fotoğraf çektirdi, kimseye hayır demedi. Mütevazıydı. Harry Potter'i konuştuk. İnsanların çok tanıdığı, sürekli fotoğraf çektirmek istediği bir diğer konuğum da yeğenim Kerem Bürsin oldu. O kadar çok fotoğraf çektirdiler ki, turumuz bitmek bilmedi. Amerikalı manken ve sinema oyuncusu Love Story'nin unutulmaz oyuncusu Ali Macgraw alçak gönüllü bir insandı” dedi.

Bill Gates hiç alçak gönüllü değildi

Dünyaca ünlü yıldızların beklenmedik bir şekilde alçak gönüllü olduğunu söyleyen rehber Nilay Bürsin en çok şaşırdığı ismin Bill Gates olduğunu söyledi. Bürsin, “Yunanlı armatörler dahil misafir ettiğim konukların hepsi alçak gönüllü insanlardı. Bill Gates hariç. Eşi Melinda Gates ile gelmişti. Onun için Efes'i kapatmak istediler. Bakanlık izin vermedi” dedi. Ünlülerin Türkiye'ye hayran kaldığını söyleyen rehber Nilay Bürsin “Ülmemizin her köşesi adeta bir cennet. Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone Şirince'yi çok sevmişti” dedi.

Koruma ordusuyla gezdi

Rehber Nilay Bürsin, “Bill Gates müthiş bir koruma ordusuyla Efes Antik Kenti'ni gezdi. Efes çarşısında esnaf günün anısı olsun diye bir hediye vermek istedi. Ancak korumaları apar topar kaçırdı. Çok garibime gitmişti. Daha önce böyle bir şeye şahit olmamıştım. Rehberlik her gün yeni bir tecrübe edindiriyor” dedi.