Utanç verici! Tarihi kilise bakımsızlıktan yıkılmak üzere

Kayseri'nin Talas ilçesi, Endürlük Mahallesi'ndeki yaklaşık 150 yıllık Rum kökenli bir Ortodoks kilisesi olan Endürlük Kilisesi bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu.

Zamanla freskleri silinen kilisenin çan kulesi yakın zamanda bakımsızlıktan yıkıldı. Duvarlarına yazılar yazılan ve defineciler tarafından da talan edilen kiliseyi yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kilisenin içler acısı halini sosyal medya hesabından paylaştı.

“GÖRDÜĞÜM MANZARADAN UTANIYORUM”

Kilisenin durumunun utanç verici olduğunu ifade eden Mahir Polat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kayseri Endürlük Kilisesi'nin bu hali hepimiz için utanç verici. Sahipsizlikten yıkılmış, perişan olmuş hali yetmez gibi defineci talanıyla mahvolmuş durumda. Bugün yerinde gördüğüm bu manzaradan utanıyorum. Medeniyetler beşiği Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?”