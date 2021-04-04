Uzmanından balon balığı uyarısı: Kasları felç ederek ölüme yol açıyor

Ölüme neden olan balon balığı zehri ile birçok kişi için tehlike saçıyor. İçerdiği zehir nedeniyle ölüme neden olan balık kendisini korumak için şişerek büyüklüğünün birkaç katına ulaşıyor ve adını da bu özelliğinden alıyor. Ülkemizde kıyılarımıza yayılmış olan balon balıkları sadece Türkiye kıyılarını değil, tüm Akdeniz'i istila etmiş durumda. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapıkıran, balon balığı ile başlatılan mücadelede bir milyon kuyruk toplanması amaçlanırken, sadece 46 bin 192 adet balon balığı kuyruğu toplandığın belirterek, “Balon balıkları artık, denizlerimizden söküp atamayacağımız bir gerçeğimizdir. Hatay'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede balon balıkları hızla çoğaldı. Dünyanın en güçlü zehirine sahip ve pişirilse dahi zehir etkisini kaybetmez” dedi.

YETERLİ DÜZENLEME YAPILMADI

Kapıkıran, tüm bilinen risklerine rağmen, balon balıklarına yönelik yeterli düzenlemelerin zamanında yapılmamış olmasının ciddi bir problem olduğunu belirterek, “Bu problem zaman içerisinde kamuoyunda bilgi kirliliğinin oluşmasına neden olmuş ve aynı zamanda da yeterli farkındalık düzeyi etkili bir şekilde oluşturulamamıştır. Bakanlığın sorunun çözümüne yönelik katkı sunmadığını, önlem almayarak süreci yönetemediğini, yaşanan ölümlerde ve oluşan bilgi kirliliğinde sorumluluk üstlenmediğini görüyoruz” diye konuştu.

TÜRÜ BİLİNMEYEN BALIKLARI TÜKETMEYİN

Kapıkıran, toplumda Japonya'da balon balıklarının tüketildiğini konusunda yanlış bir algı var derken sözlerine şöyle devam etti: “Kıyılarımızda yaşayan balon balığı türlerinin Japonya'da tüketilen balon balığı (Fugu) türleri olmadığına yönelik yeterli bilgilendirmelerin yapılmıyor oluşu bu yanlış algının ortadan kaldırılamamasının ana nedenlerinden biridir. Özellikle kıyı illerimizde yaşayan sağlık personeli, kendilerine yönelik herhangi bir bilgilendirme çalışması bakanlıklar eliyle yapılmadığı için, balon balıklarına yönelik yeterli bilgiye sahip değillerdir. Bu durum da balon balığının neden olduğu zehirlenme ve ölüm vakalarının kayıt altına alınmamasına sebep olmakta ve riskin gerçek boyutunun da anlaşılamamasına neden olmaktadır. Hatay'da yaşanan balon balığı zehirlenmesi kayıtlara kalp krizi kaynaklı olarak geçmiştir. Vatandaş türünü bilmediği balığı

tüketmemeli.”