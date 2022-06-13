Yunanistan’ın Girit Adası’nda korkunç olay: Öz kızına tecavüzden tutuklandı

Bugün Yunanistan'dan gelen bir haber uluslararası basında infial yarattı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda İngiliz bir adamın öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Polis, harekete geçti....

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Yunanistan’ın Girit Adası’nda 70 yaşındaki İngiliz bir adam, 34 yaşındaki kızına tecavüz etmekten suçlu bulundu.

Kimliği açıklanmayan adam, kızının şikayetçi olmasının ardından tutuklandı.

34 yaşındaki kadın, olayın yaşandığı sırada sarhoş olduğunu açıklarken, polise yaptığı başvuruda, saldırganı hakkında, tamamen beyaz giysiler giymesi dışında hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine polisler harekete geçti ve CCTV görüntüleri incelendi. Yunan polisi, görüntülerde babanın kızının yüzüne vurduğunu ve onu sokağa kadar takip ettiğini ve ardından ıssız bir kumsalda ona tecavüz ettiğini gördü.

Ayrıca görüntülerde babanın tamamen beyaz giysiler içinde olduğu da ortaya çıktı.

İkilinin ilk olarak adada bir barda birlikte içki içtikleri belirtildi.

İnfial yaratan olay ilk olarak Yunanistan’ın yerel Neakriti gazetesinde yer aldı. Adli tabip yetkilileri, 34 yaşındaki kadının sahilde bulunan taşlardan dolayı yaralandığını doğruladı. İnceleme sırasında kadında tecavüz sonrası oluşan yaralara saptandığı açıklanırken, karşılaştırma için DNA örneklerinin toplandığı bildirildi.

Polis Cumartesi günü babayı tutukladı. İsmi açıklanmayan adam, tecavüz, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılanacak.

Yunanistan medyası, adamın suçlamaları reddettiğini açıklarken, kurbanın da babasının bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğine inanmadığı belirtildi..

Yunan polisinin, tecavüzle suçlanan babayı salı gününe kadar gözaltına alacağı belirtildi. Bugüne kadar suçunu itiraf etmesi beklenecek. Çünkü Yunan yasalarına göre, suçlarını kabul eden ve özür dileyen kişiler için indirimli cezalar uygulanıyor. Bu durum, tecavüz suçu için de geçerli.

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