Yüz binlerce kişinin yaşadığı sitelerde corona tedbiri: Ortak alanlar kapatıldı

İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. yönetiminde bulunan ve yüzbinlerce kişinin yaşadığı 53 sitede corona virüs salgınına karşı ortak kullanım alanları kapatıldı, temas noktalarında hijyen çalışmaları başlatıldı. 65 yaş üstü kişilerin market gibi ihtiyaçlarının site yönetimince sağlanması kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tüm dünyayı etkileyen küresel salgın corona virüs ile mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldı. İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. de yönettiği 53 sitede yaşayan yüz binlerce vatandaş için bazı önlemler alarak harekete geçti.

ÇARDAKLAR, SAUNALAR, OTURMA BANKLARI

Sosyal tesisi bulunan sitelerde, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi bölümlerde hizmete ara verilirken, site açık hava alanlarında bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamı kullanıma kapatıldı.

DEZENFEKTAN İSTASYONLARI YERLEŞTİRİLDİ

Sitelerde gerçekleştirilen periyodik rutin temizlik programları, yoğun programa dönüştürüldü. Temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi. Çalışmalarında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

KAPI KOLLARI, POSTA KUTULARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çalışmalar kapsamında, blok kapıları, interkom cihazları, asansörler ve blok içi gibi yoğun kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Kapı kolları, posta kutuları ve asansör tuşları gibi sıklıkla kullanılan noktalarda ise buharlı temizlik cihazları ile detaylı temizlik yapılıyor. Blok girişleri, asansör bekleme alanları ve site yönetim girişlerine dezenfektan istasyonları yerleştirildi.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN İHTİYAÇLARINI YÖNETİM KARŞILIYOR

Site sakinleri de afişler, SMS ve sosyal medya paylaşımları ile bilgilendiriliyor. Ayrıca, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar site yönetimine haber vererek ihtiyaçlarının alınmasını sağlayabiliyorlar.