Yüzen saray Dilbar

Özbek asıllı Rus milyarder Usmanov’a ait Dilbar isimli süper yat geçen hafta Türkiye’deydi. 250 milyon dolar değerindeki 156 metrelik yat Fethiye, Göcek ve Marmaris kıyılarını dolaştı. Ardından İtalya’ya geçti.

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■ Cem YILDIRIM

Geçen hafta Türk karasularının bir konuğu vardı. Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'a (68) ait 250 milyon dolar değerindeki ‘Dilbar' isimli süper yat, önce İstanbul, sonra da Çanakkale boğazlarından geçip Ege'ye açıldı.

Fethiye, Göcek ve Marmaris kıyılarını dolaşan yat, daha sonra İtalya'ya yol aldı. Usmanov'un 156 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki ‘Dilbar' yatı, dünyanın en büyük hacimli süper yatı unvanını da taşıyor.

ALMANYA'DA ÜRETİLDİ

Cayman adaları bandırası taşıyan 15 bin groston ağırlığındaki Dilbar, üretim sürecinde gizemini korumuş, neredeyse hiç bir bilgisine ulaşılması mümkün olmamıştı.

Süper yat, Almanya'daki Lürssen tersanesinde yapılıp 52 ayda teslim edildikten sonra da ancak sınırlı bilgileri gün ışığına çıkmıştı. Su çizgisi altında 6 metre derinliği olan yat, büyük üniteli motorları ile saatte 22.5 knot hıza çıkabiliyor.

DÜNYADAKİ 71. ZENGİN

Alişer Burhanoviç Usmanov, Özbek asıllı bir Rus milyarder ve 13.5 milyar dolarlık servetiyle, Forbes dergisine de konu olan isimlerden biri…

Rusya'nın üçüncü, dünyanın ise 71. en zengin insanı olarak tanınıyor.

İş dünyasında da, “Rusya'nın güçlü adamı” olarak biliniyor. Maden, kereste ve finans alanlarında faaliyet gösteriyor. İş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal futbol kulübünün yüzde 14.5 hissesini de elinde bulunduran Usmanov, ayrıca Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği yönetiminde de yer alıyor. Usmanov geçen yıl, korona virüsle mücadele için Özbekistan hükümetine 20 milyon dolar katkıda da bulunmuştu.

20 lüks süite de sahip

“Güzel Kadın” anlamına gelen ‘Dilber' Özbek asıllı milyarder Usmanov için de aynı anlamı taşıyor ve bu nedenle yata ‘Dilbar' adını koymuş. 40 yolcu kapasitesi bulunan yatta, 80 mürettebat da yer alıyor. 400 bin litre yakıt alan tankları ve helikopter pisti ile 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan yat, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süite de sahip…

Usmanov geçen yıl da Türkiye'ye gelmiş ve Marmaris'te 2.6 milyon lira ödeyerek yakıt tanklarını doldurmuştu.