“Ben Türkiye’de Uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan yetki belgesi olan ilk kamu denetçilerinden biriyim.

Dünya Bankası, IMF ve Avrupa Birliği projelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsilen denetimler yaptım.

Uluslararası denetim standartlarını Türkiye’ye biz getirdik.

MASAK’ın kuruluşunu biz yaptık.

Yüce Divan’a giden raporları biz hazırladık.

Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en önemli yolsuzluk dosyalarını biz hazırladık.

Bu birikimle söylüyorum.

Ekrem Başkan’a yöneltilen suçlamalar belgesiz, delilsiz iftiralarla dolu.

Böylesine bir tutanak ne idarede ne de adliyede kabul edilir. Ciddiye dahi alınmaz.

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Örneğin günlerdir 560 milyar nerede diye soruyorlar.

İBB’nin son 5 yıl gelirlerini topladım.

Yaklaşık 366 milyar lira.

Döviz olarak 19 milyar dolar.

Bu gelirin çoğu da personel maaşına, geçmiş dönem borç ödemesine gidiyor.

Peki, 560 milyar yolsuzluğu nereden uydurdunuz?..

Bu nasıl bir iftira?

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Ben yıllarca Hazine Müsteşarlığı’nda yolsuzluk suçlarını soruşturdum.

Rüşvet suçu meşhut suçtur.

Suç üstü hali gerektirir.

Yani rüşvet konusu değerin verildiği anda suçun tespit edilmesi gerekir.

Tanık ifadesi ile rüşvet suçu iddia dahi edilemez.

Nasılsa millete anlatamazlar diye düşünüyorlar.

Vurur, kırar, karambole getiririz diye hesaplıyorlar.

Vallahi millet bu haksızlığı görecek.

Urfa’da çiftçi, Denizli’de esnaf, Gümüşhane’de öğrenci bu haksızlığı öğrenecek.

Santim santim eriyeceksiniz.

O sandık gelecek.

Kaybedeceksiniz.

Bazen bir döviz, binlerce sayfa kitaptan ve makaleden daha çok şey anlatır.

Bu çocukların hayatlarını çaldınız

Kaybedecekleri hiçbir şeyleri kalmadı...”

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Okuduğunuz düşünceler CHP’nin önde gelen isimlerinden, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde devlet bursuyla okuduktan sonra, yıllarca Hazine Müsteşarlığı’nda görev alıp büyük mali yolsuzlukların soruşturmalarını yapan ve partisini 4 dönem milletvekili olarak temsil eden Aykut Erdoğdu’ya ait.

Erdoğdu bu akşamki ARENA’ya konuk olarak “İmamoğlu Operasyonu”nun amaçlarını ve hedeflerini çarpıcı belgelerle açıklayacak.

Programımızın diğer konukları ise; Ekrem İmamoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı ve onu Silivri Cezaevinde ilk ziyaret eden isim, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile 19 Mart gününden bu yana bazı geceler hiç uyumadan Saraçhanebaşı’nda görev yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik...