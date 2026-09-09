Çağımızın hastalığı nedir? Kalp ve damar hastalıkları mı? Kanser mi? Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları mı? Hayır! Bunların hiçbiri değil! Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yalçın Güzelhan: “Çağımızın salgın haline gelen bir numaralı hastalığı ‘Alzheimer’dir” diyor ve ekliyor: “Bugün Dünya Sağlık Örgütü’nün halk sağlığı sorunu olarak BİRİNCİ SIRAYA çıkarttığı hastalık ‘Alzheimer’dir. Türkiye’de ve dünyada yaşlı nüfus çok arttığı için bu hastalık patladı, insanlığın baş belâsı haline geldi!” ★★★ Alzheimer, hafıza kaybı, kelime bulmakta zorluk, konuşma, düşünce ve davranış bozuklukları yaratan, halk arasında “Bunama” olarak bilinen “Demans” rahatsızlığının en yaygın türü olan bir beyin hastalığıdır. “Psikiyatrist, Psikoterapist, Sinir Bilimci” unvanlarına sahip olan Doç. Dr. Yalçın Güzelhan, bugün dünyada en çok harcamanın “Alzheimer araştırmaları” için yapıldığını, özellikle ABD, Çin, Fransa ve Almanya’nın bu konuda büyük paralar sarf ettiğini belirtti. Eski yıllarda fazla görülmeyen Alzheimer neden günümüzde âdeta salgın haline geldi? Yalçın Güzelhan Hoca bu soruya şöyle cevap veriyor: “Tüm dünyada insanların ortalama yaşam süresi uzadı, bu nedenle Alzheimer birinci sağlık sorunu oldu. İnsan beyninde 100 milyar nöron sinir hücresi var. İlerleyen yaşla birlikte bu hücreler ölmeye başlayınca beyindeki iletişim bozuluyor. Hastalık önce ‘Frontal bölge’ dediğimiz ön bellekte başlıyor. İnsan eski yılları hatırlıyor ama 10 dakika öncesini unutuyor. Ben bunu en çok tavla oynayanlarda görürüm. Attığı zarı bilir ‘Beş-üç veya hep-yek attım’ der ama o tavla oyunu bittiğinde skoru hatırlamaz! Daha önce çok akıllı dediğimiz insanlar bu hastalığa yakalanınca ‘anormal hareketler’ yapmaya başlar, saçma sapan davranışlarda bulunur. Şaşırır ‘Ne oldu bu adama?” deriz. Aslında olan şey beyindeki düşünce sistemiyle ilgili bölgedeki bağlantı bozukluğudur. İlerleyen dönemlerde insan beyninin diğer bölümlerindeki nöron sinir hücreleri de ölmeye başlar, hücreler arasındaki iletişim tamamen bozulur. Hasta düğmelerini ilikleyemez, idrar kaçırmaya başlar, konuşamaz ve yürüyemez hale gelir. Eğer Alzheimer başladı ve ilerliyorsa insan yandı. Hayatı altüst olur. İnsanlığın baş belâsıdır.” ★★★ “Alzheimer”in kesin tedavisi yok. Ancak... Hastalığın gelişme hızını önlemek için olanaklar var. ERKEN TEŞHİS ŞART... Yalçın Güzelhan Hoca “Neuroscient Sinir Bilimi son 20 – 25 yıldır dev adımlarla gelişiyor. Erken tanı ve iyi bir tedavi ile hastalığın hızı azaltılabiliyor, ‘Alzheimer’in ilerlemesi 10 yıl - 15 yıl erteleyebiliyor” diyor. Konuşan Türkiye’ye veda! Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara Adliyesi’nde, savcılığa 40 dakika süren bir ifade verdi. İddia edilen suç: “Cumhurbaşkanı’na hakaret.” Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllarca birlikte çalıştı. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve AKP Genel Başkanlığı yaptı. Böyle bir kimliğe sahip olan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı’na hakaret eder mi? Ahmet Davutoğlu savcıya ifade verdikten sonra adliyenin önünde “Ben hakaret etmedim, hesap sordum. Aşağılamadım, eleştirdim. Suç işlemedim, anayasal hakkımı kullandım. Korkmadan konuşulabilen, iktidarın hesap verdiği ve yargının talimat değil, hukuk dinlediği bir Türkiye idealini savunuyorum. Sözlerimin arkasındayım” dedi. Davutoğlu, 6 yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle sorguya çekildi. Peki, neden 6 yıl beklendi? Siyaset bilimciler “Bu sorgu, iktidarın, muhalif olan herkese bir uyarısıdır. ‘Ayağınızı denk alın. Bakın Davutoğlu’nun bile ifadesini alıyoruz’ demektir” yorumunu yaptılar. Anlaşılan, “Bu gidişle ‘Konuşan Türkiye’ye veda edeceğiz.” GÜNÜN SÖZÜ Hedefleri olmayan bir toplum, dümeni olmayan gemi gibidir!