Maça mükemmel bir giriş yapmıştık. Yaptığımız pres, bize pozisyon ve gol getirdi. Can’ın direkten dönen şutu sonrası ‘Keşke gol olsaydı’ derken baskı, yine topun bizde olmasını sağlamıştı. Orkun ile öne geçtik. Montella, takımda oyuncuların son durumunu gözlemlemek için rotasyonu tercih etmişti. Bizim takım içinde her oyuncu, ‘görev verildiği zaman elinden gelen her şeyi yapar’ mesajını güzel oyunla bizlere gösterdi. Salih, Dortmund formasıyla bu sezon fazla şans bulamamıştı. Dün akşam hazır olduğunu gösterdi. Çağlar, kritik hamleler yaptı. Can Uzun, A Milli Takım’ın en stratejik oyuncularından biri olacak. Eren’in asistini iyi değerlendirerek ikinci golümüzü attı. Oğuz’un temposu ve hırsı üst seviyeye çıkmıştı. Klasik santrfor yapısıyla dikkat çeken Deniz, Can’ın asistine kafayı vurup golü atarken çok kapanan takımlara karşı ve sıkışan oyunlarda iyi bir seçenek olabileceğini gösterdi. Arda ve Barış oyuna girdikten sonra hücum organizasyonlarımız daha da zenginleşti. Arda ve İrfan Can işbirliğinden sonra Barış’ın golü güzel bir görüntü oluşturmuştu. Bizim Çocuklar için iyi bir prova oldu. Kafa olarak da Dünya Kupası’na iyi hazırlandığımızı gösterdik. Venezuela ile oynayacağımız hazırlık maçından sonra ‘Bekle bizi Dünya Kupası’ diyeceğiz.…