Futbol dünyasında ‘Kovulmak’ denince akla gelen ilk isim artık Jose Mourinho. Fenerbahçe’yle yolların ayrılması, onun kariyerindeki son ‘veda’ oldu. Peki bu veda, ona kaça mal oldu? Aslında daha doğru soru: Bu veda, ona kaç milyon dolar kazandırdı?

Evet, yanlış duymadınız. Jose Mourinho, kovuldukça zenginleşen bir teknik direktör. Onun için kovulmak, adeta bir kâr modeline dönüştü.

İşte ‘Özel Bir’ istatistik: Mourinho, kariyeri boyunca kovulduğu kulüplerden toplamda 100 milyon Euro’yu aşkın tazminat aldı. Bu, dünya futbol tarihinde bir rekor.

Peki bu rakam nasıl oluştu?

Chelsea (2007): Yaklaşık 23 milyon Euro.

Yaklaşık 23 milyon Euro. Real Madrid (2013): 17 milyon Euro.

17 milyon Euro. Chelsea (Tekrar, 2015): 12 milyon Euro.

12 milyon Euro. Manchester United (2018): 19.6 milyon Euro.

19.6 milyon Euro. Tottenham (2021): 30 milyon Euro.

30 milyon Euro. Roma (2024): 10 milyon Euro.

10 milyon Euro. Fenerbahçe (2025): 12 milyon Euro.

12 milyon Euro. Toplam: 123.6 milyon Euro

Mourinho’nun sözleşmeleri, onun için adeta bir “altın paraşüt.”

İşte sır:

Yüksek Güvence: Kulüpler, onu çekebilmek için sözleşmelere yüksek tazminat maddeleri koyuyor.

Kısa Vadeli Başarı Baskısı: Mourinho’nun tarzı, hızlı sonuç bekleyen kulüplerle uyumlu. Sonuç alınamazsa, vedanın bedeli ağır oluyor.

Kendi Değerinin Farkında: O, bir marka. Kovulsa bile itibarı zarar görmüyor; aksine “cesareti” ve “dürüstlüğü” ile anılıyor.

Fenerbahçe, Mourinho’yu getirerek büyük bir hamle yaptı. Taraftar coştu, marka değeri arttı. Ama ayrılık da en az geliş kadar ses getirdi. Kulüp, Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan yüksek tazminatı ödemek zorunda kaldı. Bu durum, Fenerbahçe’nin mali yapısını zorlayan bir kalem oldu.

Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu kararı alırken muhtemelen şunu düşündü:

“Mourinho’nun getirdiği küresel ilgi, sponsorluk gelirleri ve sportif başarı potansiyeli, bu riski almaya değer.”

Mourinho’ya göre kovulmak, yeni kapılar açan bir strateji:

Her kovuluş, onu daha da meşhur ediyor.

Medya, onu hep gündemde tutuyor.

Taraftar nezdinde “asi kahraman” imajı pekişiyor.

Ve en önemlisi: Cebine milyonlar giriyor.

Jose Mourinho, artık sadece bir teknik direktör değil; aynı zamanda futbol endüstrisinin en ilginç finansal modelini yöneten bir deha. Onun için “kovulmak”, yeni bir başlangıç ve aynı zamanda finansal bir zafer.

Fenerbahçe’den ayrıldı, evet. Ama Mourinho yine kazandı. Kulübü değil, belki ama kendi hesabını… Şimdi sırada, onu yine milyonlarca Euro tazminata yazdıracak bir kulüp bekliyor.

Belki de Mourinho’nun gerçek yeteneği, futbol oyunundan çok, futbol işini oynayışında yatıyor.

Jose Mourinho, kovuldukça büyüyen bir efsane. Onun için vedalar, yeni başlangıçlar ve yeni sözleşmeler demek