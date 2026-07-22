Temmuz ayının sonuna doğru gidiyoruz. Yaz mevsiminin sıcak ve nemli akşamlarında maç oynamak hiç kolay değil. Sezon başında tam ritmini bulamadan Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için engelleri sabırla aşmak gerekiyor. Polonya ekibi Gornik kompakt yapısını bozmadan ani atak kovalayarak maça başladı. Fenerbahçe hemen golü bulmak istiyordu. Takımın kaybedilen topları hemen geri alması ve mücadele gücü olumlu gözüktü. Semedo hücuma destek olma konusunda ilk yarı kusursuz bir görüntü sergiledi. Duran topların usta ismi Talisca’nın şık golüyle öne geçen Fenerbahçe moral seviyesini yükseltmişti. Kapalı savunmaya karşı net gol pozisyonu üretmek kolay olmadığından, şut girişimine yönelen ev sahibi Fenerbahçe, devreyi iki isabetli şut ile kapattı. Ake’nin niye çıktığını anlamadım. Herhalde kendini iyi hissetmedi yoksa performansı ilk yarıda iyiydi. Greenwood ve Asensio tam hazır hale geldiklerinde onları zorlayacak oyuncular uzun süre kulübede otururlar gibi geldi bana. Mesela İrfan Can iyi niyetli ama hiç etkili değildi. Talisca mecburen santrfor oynadı. Fred ve Kerem pek katkı sunamadılar. Bartuğ oyunda kaldığı süre boyunca iyi işler yaptı. Fenerbahçe, direkten dönen topları gol olsa farklı kazanırdı. İki takım arasındaki kadro kalite düzeyine bakınca, rövanş maçında favori yine Fenerbahçe olacak…