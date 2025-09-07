7 Eylül Pazar gecesi ülkemizden de görülebilecek tam ay tutulması gerçekleşiyor. Tutulmanın zirve noktası saat 21:08 olarak görülüyor. Ay kızılımsı gözükeceği için buna kanlı ay tutulması deniyor. Tutulma 15 derece Balık burcunda meydana geliyor. Aşağıda astroloji haritasını görmektesiniz.

HALK ÖN PLANA ÇIKIYOR!

Güneş tutulmaları yöneticileri, ay tutulmalarıysa halkı ön plana çıkartır. Halkın duygularını daha açık ve aşikar ortaya koyduğu zamanlardır. Özellikle de şimdi olduğu gibi bir su elementindeyse bu tutulma, ki Balık burcunda oluyor, duygusal çıkışlar çok daha fazladır. 21 Eylül’de güneş tutulması gerçekleşecek ve yöneticilerle ilgili sıkıntılar asıl o zaman patlak verecek muhtemelen. Ama ülkemiz için 21 Eylül güneş tutulması yine halkı öne çıkartacak. Çünkü astroloji haritamızdaki Ay derecesine dik açıda gerçekleşecek ve bu da kendisini irrite eden şeylere karşı halkın daha büyük tepkiyle yanıt vermesine sebep olabilir. Zaten şimdiki ay tutulmasında da ülkemiz haritasındaki Ay, transit Satürn’den dik açı alıyor ve halkın üzerinde baskı yaratan olayların gelişeceğini anlatıyor.

BALIK BURCUNDA TUTULMA

Eylül ayı tutulma ayı olarak anılacak. Zira Balık burcunda ay tutulması ve Başak burcunca güneş tutulması gerçekleşecek. Eski astrologlara göre Başak ve Balık burçlarındaki tutulmalar sebzelere, suda yaşayan canlılara veya suya zarar verir. Çeşmelerden akan sular ile nehir suları kirlenir. Ruhsal şifalanma ve arınma, geçmişten sıyrılma arzusu Balık burcuyla ilişkilidir. Ruhsal şifa yöntemleri ağır hareket eden gezegenlerin Balık burcundan geçiş dönemlerinde daha fazla ilgi görür.

HAYIRSEVERLİK ATRABİLİR

Hayır işleri, yardımseverlik, şefkat ve merhamet, affedicilik, kabullenici olma gibi kavramlar Balık burcu ile bağdaşır. Tutulmanın gerçekleşeceği Balık burcunun yöneticisi Jüpiter de yine hayırseverlik ve yardımlaşma ile alakalıdır. Jüpiter tutulma derecesine olumlu açı yaparak bu alanda olumlu gelişmelere işaret etmektedir.

HAYAL GÜCÜ VE TASARIM

Balık burcu hayal gücü ve tasarım gerektiren işlerle, film sanayiyle, fotoğrafçılıkla alakalıdır. Her ne kadar tutulma zorluğa işaret etse de, tutulma yöneticisi Jüpiter’in olumlu açısı, saydığımız bu sektörlerde olumlu gelişmelere işaret edebilir.

RÜYALARINIZA DİKKAT EDİN!

Balık burcu rüyalarla da ilişkilendirilir. Tutulma yöneticisi Jüpiter de olumlu açıda olacağından, rüyalarımız artabilir, renklenebilir. Bu sıralar rüyalarımızı her zamankinden fazla dikkate almak, bir kenara not etmek, üzerine düşünmek iyi fikir olabilir. Böylesi dönemde haberci rüyalar da artabiliyor, sezgiler de genişleyebiliyor.

AŞIRI YAĞIŞLARA DİKKAT!

Tutulma Achernar yıldızıyla hizalanıyor. Bu yıldız çeşitli doğal afetlerle ilişkilidir. En çok da su baskınları ve sel afetleriyle ilişkili görülür. Tutulma derecesinin yağmur gezegeni Jüpiter ile de açısı olacağından, yağış artışı muhtemeldir. Bir su elementi burcu olarak Balık burcu suları, suya yakın yerleri, burcun klasik yöneticisi Jüpiter, bereketli yağmurları temsil eder. Umarım verimli, faydalı yağışlar olur. Ama yine de ani bastıran yağışlara dikkat etmekte fayda vardır.

DENİZLER VE BALIKÇILIK

Su elementi burçlardan biri olan Balık, denizler ve deniz canlılarıyla ilişkilidir. Tutulmalar stresli olayları işaret ettiğinden, su elementindeki tutulmalar denizler ve deniz canlılarıyla ilgili sıkıntıları işaret ettiği düşünülür. Zaten balık kesat gidiyor. Ama en azından bu tutulma derecesine Jüpiter’in olumlu açı yapması balıkta bolluk ve bereket işaretçisi olabilir.

PETROL, ALTIN, GÜMÜŞ FİYATLARI

Balık burcu petrol ile de ilişkilidir. Jüpiter’in tutulma derecesine uyumlu açısı, petrol fiyatlarında yükselişe işaret ediyor olabilir. Aslan burcunda ilerleyen Venüs’ün altın astroloji haritasını olumlu desteği tutulma esnasında da devam ediyor. Dolayısıyla altın fiyatlarının yükselişi devam edebilir. Tutulma derecesi gümüş astroloji haritasının Jüpiter derecesini baskılasa da Yengeç burcunda yer alan Jüpiter’in gümüş haritasına desteği var. Dolayısıyla gümüşteki yükseliş altına nazaran biraz daha yavaş kalabilir, ama önümüzdeki süreçte etkili yükseliş devam edecektir muhtemelen.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

15 derece Balık burcunda gerçekleşecek tam ay tutulması Türkiye astroloji haritasının önemli noktalarını tetikliyor ve kadersel bir dönemeçte olduğumuzu işaret ediyor. Haritamızın Tepe Noktası ve Ayakucu Noktasına gelen tutulma ve Ay Düğümleri derecesi, Hükümet ve Muhalefet arasındaki iplerin iyice gerileceğini gösteriyor.

CHP VE ÖZEL’İN HARİTASI

15 derece Balık burcunda gerçekleşecek ay tutulması, CHP astroloji haritasını hayli sıkıştırıyor. Stresler daha da artabilir. Yönetici düzeyinde olaylar yaşanabilir. Önemli kararlar alınabilir. Tutulma CHP lideri Özgür Özel’in astroloji haritasını da stresli bir şekilde etkiliyor. 21 Eylül’de gerçekleşecek parçalı güneş tutulması daha da zorlu zira Satürn ile karşıt açıda olacak. Güneş tutulması Özel’in doğum gününe denk geliyor, Güneş derecesini tetikliyor. Haliyle zorlu zamanlara, blokajlara, engellenmeye, yasal sorunlarla karşılaşmaya işaret ediyor. Yöneticilik vasfı sorgulanabilir, sıkı eleştiriler alabilir.

AK PARTİ VE ERDOĞAN’IN HARİTASI

Tutulma derecesi, Ak Parti astroloji haritasındaki bazı gezegenlere dik açı yapıyor. Partinin yurt dışı basın ve yurt içi basın tarafından yoğun eleştiri alma ihtimalini güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tutulmadan hayli stresli etki alıyor. Tutulma Venüs-Merkür kavuşumunu tetikliyor. Yurt içi ve yurt dışına yönelik gelişmelerle ilgili önemli kararlar alması ve açıklamalar yapması muhtemeldir. İletişim sıkıntıları yaşayabilir. Aldığı destek azalabilir.

BÖLGESEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tutulmanın ve gezegenlerin iz düşümlerine baktığımızda, Avrupa’ya ve Afrika’ya dikkatimiz çekiliyor. Batı ufkuyla çakışan savunma, silahlanma ve askeri konuları temsil eden Mars hattı da Avrupa üzerinden geçiyor, özellikle de Polonya üzerinden geçiyor. Bu da bize Rusya ile sınır sayılabilecek bölgede güvenlik konusunun daha da önem kazanacağını, önlemlerin hızlı bir şekilde arttırılacağını düşündürüyor. Yani, Baltık ülkelerinden başlayarak, Rusya’nın Avrupa’ya tehdit oluşturabileceği bölgelerde savunma konusuna ağırlık verilmesi, askeri alanda hareketlenmesi olasıdır. Mars hattı Yunanistan üzerinden, ülkemize de yakın geçiyor. Dolayısıyla Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde bazı gerginliklere işaret ediyor. Gergin gelişmeleri ve çatışmaları ifade eden Mars hattı Ege koridoru ve Akdeniz üzerinden geçerek Mısır’a iniyor.

SAVAŞ ATMOSFERİ

Kanlı ay tutulması Amerikalardan izlenmiyor. Ama Mars/Meridyen çakışması Güney Amerika’dan, üstelik Venezuela’ya çok yakın bir yerden geçiyor. Ayrıca ABD astroloji haritasının Mars derecesi tutulma tarafından tetikleniyor. Haliyle bir savaş atmosferine girilebilir. ABD için Jüpiter dönüşü devam ediyor. Bu, daha fazlası demek. Aç gözlülük demek. Trump daha fazlasını istiyor. Buna Venezuela’nın petrolü dahil edilebilir tabii.

ÖNGÖRÜLER VE OLAYLAR

Tamamladığımız hafta için Merkür-Uranüs ve Mars-Jüpiter arasındaki dik açılara dayanarak iletişim kesintileri, hesaplara ulaşma sıkıntıları, hacker saldırıları, hukuksal gerginliklerle ve tüm bunların borsa ve para piyasalarında sıkıntılar yaratabileceğiyle ilgili öngörülerimiz vardı. CHP İstanbul seçiminin iptali sonrasında atmosfer hayli gerildi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası %5,2 düşüş yaşadı, pek çok hissede devre kesiciler çalıştı. Medyada ve haberlerde CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanması kararı ‘hukuki’ mi, ‘yetki gaspı’ mı? soruları öne çıktı. İstanbul’da CHP’nin İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri 45. Hukuk Asliye Mahkemesi tarafından uzaklaştırıldı. Bunun yol açtığı pek çok zincirleme olay oldu. CHP için toplanan YSK, CHP’nin itirazlarına bir kabul bir ret cevabı verdi. Sonrasında siyaset dünyasından bazı sert açıklamalar geldi. Ayrıca, Google çöktü! YouTube, Gmail ve birçok servise erişim sağlanılamadı. Özetle, hayli olaylı bir haftayı geride bıraktık.

Gelelim önümüzdeki haftaya…

KAYIPLAR, VAZ GEÇİŞLER, BIRAKIŞLAR

Haftanın ilk yarısında daha baskın olan Merkür ve Güneş’in Güney Ay Düğümü ile kavuşumları, bazı kayıp ve zorlanmalara işaret ediyor. Lider göstergesi Güneş’in Güney Ay Düğümü ile kavuşumu, lider kaybı veya bazı liderlerin alaşağı edilmesi ya da mevcut görevlerinden ayrılmasını beraberinde getirebilir. Merkür-Güney Ay Düğümü kavuşumu ise eleştirme ve alaşağı etme operasyonlarının daha da artacağını düşündürüyor.

DESTEK GELİYOR!

İki tutulma arasındayız ve zorlu gezegen açıları ile bağlantılı olarak türbülanslı bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısında daha fazla olmak üzere, Güneş ve Merkür’ün olumlu açılarıyla birlikte evrensel destek almaya başlayacağız.

İYİ ORGANİZE OLAN KAZANIR!

Güneş-Merkür kavuşumunun etkili olacağı önümüzdeki hafta sonunda geleceğe yönelik planlarımızı gözden geçirebilir, kendimize notlar çıkartabiliriz. İyi hesap yapmamız ve iyi organize olmamız sayesinde girişeceğimiz işlerde başarı sağlayabiliriz.

İLİŞKİLERDE OLUMLU GELİŞMELER

İlişkiler gezegeni Venüs’ün Mars ile uyumlu açısı önümüzdeki hafta sonundan itibaren etkili olmaya başlıyor. Ay’ın Venüs ve Mars arasındaki olumlu açıyı çalıştıracağı Pazar günü özel ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirebiliriz.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, 7-8 Eylül ve 12-13 Eylül tarihlerinin dikkat çektiğini görüyoruz. Özellikle 12-13 Eylül civarında etkili güneş aktivitesi görebiliriz. Paralel olarak sismik aktivitede artış, etkili depremler olasıdır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

8 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde rahatlatıcı bir enerji akışı var. Akşam saatlerinde ise baskı yaratan bir atmosferde olacağız. Engeller, gecikmeler, zorluklar devreye girebilir. Bir şeyleri netleştirmekte zorlanabilir, kararsızlık çekebiliriz.

9 Eylül Salı günü genelinde dengeli bir enerji akışı var. Günün ikinci yarısı ilişkiler, alışverişler, kişisel bakım konuları, alışverişler açısından uygun gözüküyor. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek açısından bugünü kullanabiliriz.

10 Eylül Çarşamba sabah saatlerinde tetiklenecek gezegen açıları para alışverişleri, hukuksal konular, seyahatler, inançlarla ilgili konular açısından olumsuz etkileri beraberinde getirebilir. Günün ikinci yarısında sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz. Yangınlar açısından da dikkatli, temkinli olmak gereken bir gündeyiz. Lider, yönetici pozisyonundaki kişiler açısından zorlu bir gün!

11 Eylül Perşembe gününe stresli bir atmosferde başlıyoruz. Eleştirme ve alaşağı etme operasyonlarının artabilir. Dedikodudan, gıybetten, olumsuz konuşmalardan uzak durmalı. Ticaretle ilgili konular, anlaşmalar, imza ve el sıkışmak gereken işler açısından da sıkıntılı bir gündeyiz. Farkında olalım!

12 Eylül Cuma sabah saatleri önemli işler, toplantılar, alışverişler, seyahatler açısından verimli gözüküyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise ilişkilerde gerginlik olasılığı mevcut, farkında olalım! Günün ikinci yarısında aklı başında kişilerle bir araya gelebilir, tecrübe alışverişinde bulunabiliriz. Saygın ve otoriter kişilerle bir araya gelebilir, uluslararası alanda işler yapabilir, önemli talep ve başvurularda bulunabilir, hukuki konularda girişimler yapabilir, finansal alışverişlerde bulunabiliriz.

13 Eylül Cumartesi gününün gezegen açıları kolektif alanda önemli gelişmelere işaret ederken, beklenmedik durum ve yön değişikliklerine, sert ve sarsıcı bazı olaylara işaret edebilir. Gün genelinde geleceğe yönelik planlarımızı gözden geçirebilir, kendimize notlar çıkartabiliriz. İyi hesap yapmamız ve iyi organize olmamız sayesinde girişeceğimiz işlerde başarı sağlayabiliriz.

14 Eylül Pazar gününün ilk yarısında otorite, güç ve ego çekişmelerine açık olacağız. İlişkilere dikkat! Öğle sonrasında da iletişim sıkıntılı akıyor. Aşırı eleştirel bir atmosferde olabiliriz. Akşam saatlerinde ise özel ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Değerlendirebiliriz.