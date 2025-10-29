Milletçe karakteristik özelliklerimizin bir nevi özeti gibi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin astrolojik haritasını okurken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyeti ilan ettiği anı esas alıyoruz: 29 Ekim 1923, saat 20.30. Bu ana yönelik çıkarılan astrolojik haritada Yengeç burcunun yükseldiğini görürüz. Aşağıda haritayı görmektesiniz.

MUHAFAZAKÂR VE YARDIMSEVER

Yükselendeki Yengeç burcu bireysel anlamda ailevi temaları, duygusal bağları, başkalarını kollama ve koruma eğilimlerini, kendisini kökleriyle tanımlama ihtiyacını temsil eder. Gerçekten de halkımız muhafazakâr, ailesine, vatanına ve köklerine bağlı, duygusal bağlara önem veren, duygudaşlık kuran yapıdadır. Anaç ve kollayıcıdır. “Anadolu” ve “Anavatan” ifadelerinde bu sembolizmi açıkça görürüz. Mazlumun, zor durumda ve ihtiyaç sahibi olanın yanındadır. Mazisine ve tarihine sahip çıkar ve geçmişiyle bağ içerisinde yaşar.

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR CUMHURİYET

Yükselendeki Plüton, yeniden doğma kavramıyla ve hayatta kalma mücadelesiyle ilişkilidir. Esaretten kurtulma, hak ve özgürlüğünü kazanma, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması için canını vermekten çekinmemiş bir neslin, büyük mücadeleler ve fedakarlıklar neticesinde küllerinden doğmuş bir devletin hikayesini anlatmaktadır. Plüton Sirius yıldızıyla birleşmekte ve dünyanın geleceğini belirleyecek bu önemli geçiş sürecinde Türkiye’nin büyük bir misyon üstleneceğini göstermektedir. Sirius yıldızı “Sıradan olanı kutsala dönüştürmek” olarak nitelendirilir ki, bu aynı zamanda dünyada eşi benzeri zor görülebilecek bir milli mücadelenin gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etmektedir.

HALKI TEMSİL EDEN AY’IN YERLEŞİMİ

Türkiye astrolojik haritasının yükselen burç yöneticisi ve genel olarak halkın göstergesi olan Ay, astrolojik haritanın 12. evinde, İkizler burcunun son derecesinde yerleşimdedir. Astrolojide Ay aynı zamanda kadınları da sembolize eder. Ay’ın İkizler burcunun son derecesinde, çok kritik bir derecede, haritanın 12. evinde yerleşmiş olması, kadınların arzu edilen ölçüde ön plana çıkamaması, geri planda kalmasını göstermektedir. 12. ev adeta üstü örtülü kalmış, dışa gösterilemeyen bir enerji içerir. Aslında burada büyük bir cevher yatmakta, ama bu cevher bir türlü dışarı çıkarılamamaktadır. Ay’ın yerleştiği İkizler burcu iletişimle, fikir alışverişleriyle ilgilidir, fakat bu kapalı alanda sesini gereğince duyuramamaktadır.

ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ!

Bir ülke astrolojik haritasının su götürmez bir biçimde önemli referans noktalarından bir tanesi de Güneş’in hangi burçta yerleştiğidir. Ülkemiz astroloji haritasında Güneş Akrep burcunda, haritanın 5. evinde yerleşimdedir. Bu yerleşim bize çocuklarımızın ve gençlerimizin en önemli odak noktası olduğunu göstermektedir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin en önemli gücü de yine gençleridir.

SANATÇILARIMIZ VE SPORCULARIMIZ

Astrolojide 5.ev eğlenceli aktiviteler ve eğlence mekanlarının, sportif aktivite mekanlarının, stadyumların göstergesidir. Haritamızın 5.evinde Akrep burcunda yerleşen Venüs ve Jüpiter, ülkemizin sanat ve spor alanındaki ilgisini ve başarılarını göstermektedir.

RİSK ALMAYI SEVİYORUZ

Gezegen toplaşmasının yer aldığı 5.ev risk ve spekülasyon içeren konuları da temsil etmektedir. Güneş, Venüs ve Jüpiter gibi şanslı faktörlerin dışında Şans Noktası da bu alanda yerleşimde olması halkımızın eğlenceli aktivitelere her zaman vakit ve nakit ayırmakta olduğunun, turizmden elde edilen gelirlerin giderek artışının ve Menkul Kıymetler Borsası’nın kazandığı önem ve ilgiyi açıklamaktadır.

ARABULUCULUK MİSYONUMUZ

Türkiye astroloji haritasının Güneş’inin de yer aldığı 5.evi çok güçlüdür; bu evin yönetici gezegenlerinden biri olan Plüton’un Sirius ile birleşmesi ve Yükselen derecesine yakın olması, Türkiye’nin kutsal misyonunun dünya barışının sağlanmasına “aracılık etmek” olduğunu düşündürmektedir. 5.ev klasik astrologlara göre “Aracılar evi”dir. Günümüzde bunu diğer ülkeler arasında arabuluculuk, aracılık etmek olarak algılayabiliriz.

ASKER KÖKENLİ MİLLETİZ

Ülkemiz astroloji haritasında en dikkat çekici yerleşimlerden bir tanesi de haritamızın 4. evinde yerleşmiş olan Mars’tır. 4. ev astrolojide Dip Noktası denilen Ayakucu bölgesini ifade eder ki, bu alan nasıl bir kökenden geldiğimizi göstermektedir. Astrolojide Mars birçok anlamlarının ötesinde öncelikli olarak “asker” demektir. Bu da bizim asker kökenli ya da savaş becerisi olan bir kökenden gelmekte olduğunuzu ifade etmektedir.

İÇ HUZURSUZLUKLAR

Astrolojik açıdan zararlı durumda olduğu Terazi burcundaki Mars, yaşamış olduğumuz iç huzursuzluklar temasını da ifade etmekte, şiddete yönelik eylemler ve terörün ülkeye dipten zarar verdiğini, iç huzurun sağlanmasının bazı zamanlarda TSK tarafından direkt olarak sağlanması durumunda kalındığını da açıklamaktadır.

DOĞAL AFETLER VE YANGINLAR

Haritanın 4. evinde de gezegenler yer almaktadır. Mars’ın da yer aldığı 4. ev genel anlamda toprakları, zirai durumu, iç düzeni, madenleri, hava ve hayat koşullarını gösterir. Ülkemiz etkin depremlerin yaşandığı, bu yüzden büyük zarar gördüğümüz bir bölgededir. Zirai problemler her zaman olmuştur. Erozyon yüzünden toprak kayıplarının, Mars tarafından temsil edilen yangınlar yüzünden orman kayıplarının yaşandığı üzücü bir gerçektir. Mars’ın Terazi burcundaki zararlı yerleşimi, ormanların bazı zamanlarda çıkar grupları tarafından, kasten çıkarılmış olabileceğini akla getiriyor ister istemez. Mars yıkıcı sonuçları temsil eder ve maden ocaklarındaki göçükler nedeniyle yaşanan kayıplar olmuş, bu durumlar hepimizi çok üzmüştür.

HAK, HUKUK, ADALET

Astroloji haritamızın 4. evinde yerleşen Merkür-Satürn kavuşumu Terazi burcuna düşmekte, hak, hukuk ve adaletin temel dayanak noktamız olması gerektiğini göstermektedir. Merkür her türlü yazılı belgeleri, kitapları, buradaki yerleşimiyle Anayasa metnini temsil etmekte; Satürn ise bilgeliği, kendini toplumun ihtiyaçlarına adamayı, adaletli yargılamayı, yargıçları ve en temel yapıyı temsil etmektedir. “Adalet mülkün temelidir” sözü bize örnek olmalıdır.

EKONOMİ VE HALKIN BÜTÇESİ

Haritamızın 2.evinde Aslan burcunda yerleşimde olan Neptün ekonomik durumumuz ve halkın bütçesiyle ilgili bilgi vermektedir. Astrolojide Neptün’ün bulunduğu alanda belirsizlik ve netleşme eksikliğinin yanı sıra gizli komplolarla ve manipülasyonla ilişkilendirilir. Neptün’ün bu yerleşimini halkın ekonomik konularda yaşadığı hayal kırıklığı ya da sıkıntıyı da göstermekte olduğunu düşünebiliriz. Neptün’ün, Yükselene göre 5. burçta yerleşmiş olan Şans Noktası-Venüs-Jüpiter ile kare açıda olması, halkın spekülasyon içeren yatırımlarda ya da girişimlerde yaşadığı yanılgı, hayal kırıklığı ve kayıplarını da anlatmaktadır.

ZAYIF YÖNLERİMİZ

Türkiye astroloji haritasında Güney Ay Düğümünün yerleşimi, bizim milletçe mağdur duruma düşmekten şikâyet eden, kendimizde bu özellik olduğu için de mağdur durumda gördüğümüz kişileri kollama eğiliminde olduğumuzu göstermektedir. Bu karakteristik özelliğimizi hak etmeyen kişiler için ya da suiistimale açık bir şekilde kullanmamız bize zarar vermektedir. Yetersizlik duygusu ve kutsallaştırma eğilimimiz, fazla sorgulamaksızın ve gereğinden fazla saf bir biçimde yeterli ve güçlü gördüğümüz kişilerin peşine düşüvermemize, böylelikle suiistimale daha da açık hale gelmemize sebep olmakta, yönümüzü bulamadığımız, kaosa düştüğümüz zamanlarda kurtarıcı olarak gördüğümüz kişilerin ardına düşme ve bağımlılık geliştirme eğilimimizin güçlü olduğunu göstermektedir.

HEDEFLEMEMİZ GEREKEN YOLUMUZ

Haritamızda Kuzey Ay Düğümünün yerleşimi mantıklı planlı, düzenli, derli toplu hareket etmenin, analitik ve mantıklı kararlara yönelmenin ana hedefimiz olması gerektiğini göstermektedir. Toplumsal düzen geliştirmeyi, hizmet ve yardım üretmeyi, verimli ve pratik olmayı, planlı ve organize hareket etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Başkalarını ve kaderi suçlamak, mağdur rolü oynamak yerine, her şeyin bizim sorumluluğumuzda olduğunun farkına varmalıyız. Objektif ve mantıklı olmalı, geçmişe gereksizce takılmaktan uzak durabilmeli; eğitime, iletişime, medyaya ağırlık vermeli, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamak için düzen ve sistem kurabilmeliyiz. Bunlar sadece gezegen yerleşimleri ve Ay Düğümleri üzerinden özetlenmiş değerlendirmeler. Türkiye astroloji haritasını incelediğimizde daha pek çok ayrıntı yakalayabilir, kendimizle yüzleşme, amaç ve misyonumuzu anlama ve bu yönde güçlü bir şekilde ilerleme yolunda astrolojinin de rehberliğinden istifade edebiliriz.