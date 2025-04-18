Almanya’da üniversitelerden birinde “kargaların becerilerini merak eden” bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre kargalar geometri biliyorlar. Dik açıları, paralel çizgileri, simetriyi anlayabiliyorlar. Kargalar bizi yönetseydi Türk köklü devletlerden canımız, ciğerimiz, kardeşimiz diye gördüğümüz ve görmek istediğimiz Kırgızistan’ın 62 milyon dolar borcunu bir gecede neden sildiğimizi bize anlatırdı.

★★★

Türkiye’nin kendisinin 520 milyar doları bulan borcunu ödemek için yüksek faizle yeni fonlar bulmak peşinde nefes nefese koşarken Kırgızistan’ın 62 milyon dolarlık borcu bir gecede silindi.

Kim karar verdi?

Neyin karşılığında?

Açıklama yapılmadı.

★★★

Kırgızistan’ın da içinde yer aldığı Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, aynı kökten gelmiş olmamızı, son 30 yıldır birlikte örs üzerinde kızgın demire çekiç vurma anılarımızı bir gecede sattılar. Kıbrıs’ta KKTC’yi yok hükmünde ilan ettiler. Avrupa Birliği’nin “12 milyar dolarlık yemleme yardımı” karşılığında; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adlı devleti hiçbir şekilde tanımıyoruz” dediler.

★★★

Türkiye’yi yönetenler, ağızlarına fermuar çekti, tek ses etmiyorlar. Türkiye’nin liderlik ettiği Türk Devletler Teşkilatı kurulmuş, eski Başbakan Binali Yıldırım da 7 üyeli Türk Devletleri Teşkilatı’nın Aksakallılar (bilge kişiler) Konseyi Başkanı seçilmişti. Ona kaz tüyünden kar beyazı kalpak giydirip “birlikteliğin sarsılmaz ve kopmaz olduğunu” göstermişlerdi.

★★★

Gelinen noktaya bak!

Kargalar bile şaşırır.

Türkiye’yi sattılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de “yok hükmünde sayacağız” diyerek Mavi Vatan’ı da hançerlerdiler.

★★★

Bizi kargalar yönetseydi; kardeş devletlerin çok zengin petrol, doğal gaz, demir, mangan, titan, kobalt, altın, gümüş molibden, kömür, uranyum, cıva, çelik, tungsten, çinko, kalay, kurşun, bor, manganez, fosfor, florit, komit, fosforit, madeni tuz say say bitmez yeraltı zenginlikleri Türkiye’nin “Mavi Vatan Potansiyeliyle” birleştirilip; bugünün Dünyasında mukayeseli üstünlüğü olan ABD, ÇİN, AB yanında TÜRK DEVLETLERİ Birliği de bir küresel güç olarak yerini alabilirdi.

★★★

Türkiye’yi 22 yıldır yönetenler; “Tek Millet-Çok Devlet-Türkiye Yüzyılı” propaganda cümleleriyle zamanı tükettiler. Doğu Akdeniz’de sondaj ve sismik araştırma yapmak ve Mavi Vatan haklarına sahip çıkmak için oluşturulan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinden oluşan filo da Karadeniz’e çekildi.

★★★

Bizi yönetenler; karga olsaydı. GAK derdi. GUK derdi. Bir söz söylerlerdi. Kırgızistan’ın 62 milyon dolar borcunu bir gecede siliyorum demenin geometrisini, matematiğini, iç açılarının toplamının kaç olduğunu bize anlatırlardı.

VİP Apo! Biji Bahçeli! Kardeş Sırrı!

Sırrı Süreyya Önder’in ağır kalp krizi geçirmesi ülke çapında üzüntü ve geniş yankı yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Özer ve diğer parti liderleri çok duyarlı davrandılar. Basında “Sırrı Süreyya arkadaşımdı, dostumdu, yediğimiz içtiğimiz aynıydı” yazıları yazıldı. Halktan da onun için son derece içten destekler geldi. Toplum Sırrı Süreyya Önder’i; “olur mu, olur mu kardeş kardeşi vurur mu” diye çırpınan ve barışın kökleşmesine yardımcı olmak isteyen biri olarak gördü. Hapisteki Abdullah Öcalan ile başlatılan görüşmelerin asıl amacının Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek ve bunun için de DEM parti milletvekillerinin ve onlara oy veren seçmenlerin muhalefet partisi CHP ile kurdukları ittifakı çatlatmak olduğunda çoğunluk hem fikir. Abdullah Öcalan’ın VİP mahpus (çok önemli tutuklu kişi) haline getirilmesi ve bu yolla PKK’ya silah bıraktırması fikrini seslendiren Devlet Bahçeli’ye belli bir kesimden Biji Bahçeli (Kürtçe çok yaşa demek) destekleri geldi. Sırrı Süreyya Önder ise Kürtleri Türkçe’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şemsiyesi altında özgür vatandaş kimliğiyle toplanmaya davet eden “Sırrı Kardeş” kabul etti. Tabanda halk, çözümü zaten bulmuştu.