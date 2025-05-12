Maçın içinde çok fazla sakatlık yaşanması bir ara maçın tadını kaçırmaya başlamıştı. Yerde kalan oyuncular, daha sonra değişiklikler, derken tam 8 dakika oyun durmuştu. Beşiktaş konsantrasyon konusunda iyi başlamıştı. Oyun rakip sahada oynanıyordu. 3 net pozisyon kaçmıştı.

Önce Rafa, sonra Rashica ile 2-0’ı zorlanmadan yakalamıştı ev sahibi. Arda, Adana Demirspor’un golünü attığında da kötü oynamıyordu Beşiktaş. En büyük eksik, çerçeveyi gördüğü anda topu kaleye gönderecek oyuncu sayısının fazla olmaması. Immobile asist yaptı. Tabii ki buna itirazım yok ama gol şansını daha iyi kullanabilseydi, daha ilk devre hat-trick yapma imkânı yakalardı.

Haftalardır lige veda maçları oynayan Adana Demirspor yeni kadrosunu oluşturuyor. Puan kaybetme kaygısı olmayan kadrolar daha rahat ve cesur oynar. İkinci devre daha atak gözükmek için çok adamla çıkmaya çalışan Demirspor, riskleri alınca kalesinde normal olarak tehlikeler görecekti. Immobile bu defa kaçırmadı.

Amir çok çalıştı. Temposu iyiydi ama maçın sonlarına doğru pas yüzdesi düştü. Gedson yine takımın iyisi olarak ön plana çıktı. Emrecan, kendine olan güvenini geliştirmek zorunda. Bunu başarabilirse kadroda her zaman düşünülen bir oyuncu haline gelebilir. Paulista büyük bir deneyim ve defans lideri. Diş kırığına rağmen oyunda kalması önemli bir mesajdı takım arkadaşları için. Joao Mario, teknik kapasitesi ve oyun zekâsı tartışılmayacak bir oyuncu. Fizik gücü yetersiz olduğu için bitik gözüküyor.

Attığı gol çok klastı. Mustafa yine forması için elinden gelen her şeyi yaptı. Asisti güzeldi. Gol şansını yakalarsa büyük kazanç olacak Beşiktaş için.

Dün akşamın en güzel anlarından biri, kaptan Necip’in sakatlığını atlatıp sahalara dönmesiydi. Üçüncülük yolunda galibiyet önemli ama kalan maçlar da zorlu geçecek...