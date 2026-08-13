Geçtiğimiz dört sezonda Beşiktaş’ın oynadığı sezon açılışı ve sonrasındaki maçları düşündüm. O dönemlerdeki güçsüz başlangıçlar aklıma geldi. İkili mücadelelerde yaşanan net güçsüzlük vardı. Rakip yarı sahada pres yapamayan ve kendi kalesinde bir sürü pozisyon veren bir takım izlemekten taraftar saç baş yoluyordu. Bu sezon başlangıç, çok farklı oldu. Kralove karşısında daha ilk dakikada İlhan golü atsa çok rahatlayacaktı Beşiktaş. Kralove, maçı tam bir final olarak görmüş ve öyle hazırlanmıştı. “Savaşarak elenelim” düşüncesi sahaya yansıyordu onlar adına. Beşiktaş da ilk maç 0-0 bitmiş gibi düşünmüştü. Cerny ani atakta golü atarken kendisi için ihtiyacı olan morali de kazandı. Italiano’nun oyuncu değişiklikleri hep zamanında geliyor. Kim oyundan düştüyse hemen anlayan ve önlemini alan bir teknik direktörü var Beşiktaş’ın. Trossard oyuna girdiğinde tribünler ayağa kalktı. Onun futbol topuyla olan uyumu, Beşiktaş için büyük kazanç olacak. İkinci yarının büyük bölümünde oyunu domine eden Beşiktaş’ta tempo son bölümlerde düştü. Sahanın en dikkat çekici ismi Djalo’nun sakatlanması defansın dengesini biraz bozmuştu. Maçın sonunda ortaya çıkan gerçek şu: Bu takım kesinlikle iyi yolda ve çok daha iyi bir oyun bizleri bekliyor.