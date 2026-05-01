Bugün 1 Mayıs! Emek ve Dayanışma Bayramı. 1 Mayıs kutlu olsun. Evet! Eskişehirli kömür işçileri; “TEKEL Direnişini” başlatanların yolundan yürüyüp; “yasal haklarını söke söke” aldılar.

Hatırlayacaksınız.

2010 yılı başıydı.

Tayyip Erdoğan Başbakan’dı ve “tüccarlar ve işadamlarına altın yıllar yaşatacağını” ilan etmişti. Birçok devlet kurumu yanında TEKEL fabrikaları da özelleştirilmişti. Aslında hazır yerli sigara ve içki (rakı) pazarı, yabancı - yerli işadamlarına “alın siz yiyin, kazanın, büyüyün, Türk halkını kendi sigara ve hazır rakı pazarında soyun” diye verilmişti.

TEKEL işçilerini ise “4/C statüsüne” geçirme kararı alınmıştı. 4/C, geçici ve güvensiz çalışma ortamı demekti. Sosyal haklar ciddi şekilde budanıyordu. Yurt çapına dağılmış TEKEL fabrikalarının işçileri Ankara’da toplandılar. Bellerinin üstü çıplak, “direnişe” başladılar.

78 gün sürdü.

Tayyip Erdoğan iktidarı, TEKEL İşçilerini Ankara’da coplattı. Biber gazı sıktırdı. TEKEL direnişi kırıldı.

Kırılma anı odur.

2010’dan 2026’ya; 16 yıl işçi hakları budandı, iktidar yanlısı, işveren maşası sarı sendikacılık teşvik edildi. İşçi ücret artışları, enflasyon karşısında, hep geride kaldı. Emeğin satın alma gücü hep düşük tutuldu. İktidar korumalı tüccarlar ve işadamları çok zenginleşti. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Eskişehirli 130 kömür işçisi, 16 yıl önceki TEKEL işçileri gibi Ankara’ya yürüdü.

Kömür işçilerinin patronu, Tayyip Erdoğan iktidar döneminde parlayan, kayırılan, korunan biriydi. Süper hızla “ruhsat zengini” olmuştu. Kendisine 2 bin 134 ruhsat verilmiş, Meclis’te törenle bu patrona; “üstün hizmet ödülü” de sunulmuştu. TMSF, Eskişehir’deki kömür yatağını ve Yunus Emre Termik Santrali’ni çok uygun koşullarda bu patrona devretmişti.

Her şeyi ile ballı.

Her şeyi ile börek.

Kömürü çıkartacak.

Santrale götürecek.

Kömürle elektrik üretecek. Piyasada satacaktı. Bu kömür yatağı ile santralin; hem işçilerin maaşı, hem kıdem tazminatlarını, hem kömür ocağı ile santral, üretim sırasında havayı, toprağı, suyu doğayı kirletmesin diye “elektro filtreler” taktırıp “kül havuzları” yaptıracak, hem devletin vergi alacağını ödeyecek ve hem de adı Sebahattin Yıldız olan patronun, en üst düzeyde kar-kazanç payını karşılayacak parayı kazanması kesindi. Bu fizibilite; böyle yapılmamış olsaydı bu patron kömür ocağı ile santrali devir alamazdı.

Fakat bu patron işçilerin maaşlarını ödememeye başladı. 5 aylık maaş ve 12 yıllık kıdem tazminatı birikti. Eskişehirli kömür işçileri, Ankara’ya yürüdüler. 16 yıl önceki TEKEL işçileri gibi bel üstleri çıplak açlık grevine yattılar. Tayyip Erdoğan iktidarı, işçileri bir hafta boyunca polise coplattı, biber gazı sıktırdı. TEKEL direnişini kırmıştı, KÖMÜR direnişini de kıracaktı.

Türkiye ayağa kalktı.

İşçileri yalnız bırakmadı. Tayyip Erdoğan iktidarı, bütün halkın Ankara’da o meydanda işçilerin yanında toplanıp, bellerinin üstü açık Külliye Sarayı’na yürüyecekleri ihtimalinden korktu. Patronu çağırdılar. Enerji ve Çalışma Bakanları ile yan yana işçilerin karşısına oturttular; “5 aylık maaşın ödeneceği” sözünü verdiler.

Aklıma 4 soru geliyor:

BİR:

Bu patron, aniden parayı nereden buldu? Başka şirketlerini, çok sayıda ruhsatını, malını, mülkünü, cebindeki altın kaplama Abdülhamit saatini satıp mı işçiye ödeme yapacak? Yapılması gereken buydu, daha önce niçin yapılmadı?

İKİ:

Bu patrona; “devletten elektrik alım garantisi imtiyazı” sözü mü verildi? Ürettiği elektriği piyasada 2 milyar 700 milyon TL’ye satabilecekken “alım garantisi imtiyazıyla” 5 milyar 434 milyon liraya devlete mi satacak? İktidar da elektriğe zam yapıp halkın sırtından bu patronu arkalamaya devam mı edecek?

ÜÇ:

İşçilerin maaşını ödemeyen bu patron, Çalışma ve Enerji Bakanı ile aynı safta işçilerin karşısına oturtuldu. İşçiye borcunu ödemeyen patronun yanına 2 Bakan hangi yüzle oturdu?

DÖRT:

İşçilerin maaşlarının 5 ay ödenmemesinin maliyeti (en az yüzde 20), bu patronun yanına kar mı yazılacak? Gecikme maliyeti bu patrona ödetilmeyecek mi?

Bugün 1 Mayıs.

Emek ve Dayanışma Bayramı. Kömür işçilerinin üye olduğu Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı, Gökay Çakır, “Biz Ankara’ya bir avuç insan (130 işçi) olarak geldik. Binlerce avuç olduk. Hep beraber kazandık. Herkese ders olsun” dedi.