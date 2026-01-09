“Mütedeyyin gazeteciler”in maceralarını izlemeye devam ediyoruz, kimisi diyanette çalışmış, kimisi imam hatip, kimisi ilahiyat mezunu, kimisi din dersi öğretmeni... “Dindar nesil medyası” olarak ekran yüzü yapıldılar ama, kokain var, fuhuş var, toplu seks var, şantaj var, her numara var.

★

E, insan merak ediyor...

★

“Ketçap şehvet uyandırır” diyen iktidar yandaşı ulemalardan niye hiç ses seda çıkmıyor?

Vatandaşın damak tadına bile “günah” diyerek, “nefsinize hakim olun, ketçap yemeyin, baharat kullanmayın, kahve içmeyin, gazlı içecekler içmeyin, şehvet uyandırır” demiyorlar mıydı?

“Battaniye erkeği gıdıklamamalı, battaniye ve yorgan cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı” diye akıl vermiyorlar mıydı yahu?

Milletin battaniyesine bile kafayı takan arkadaşlar, yorgana porno muamelesi yapan arkadaşlar, niye şimdi çıkıp, cinsel dürtü vaazı vermiyor?

★

“Bir erkekle bir kadın asansöre binerse, halvet olurlar” demiyorlar mıydı?

Asansörde olmadığı sürece toplu sekste halvet olunmuyor mu?

“Kahkaha atan kadınlar iffetsizdir” diyen AKP’li meclis başkanı yok muydu?

“Topuklu ayakkabı giymek ayete aykırıdır, parfüm haramdır, kadının saçını boyaması caiz değildir” diyen yandaş profesör nerede mesela?

“Kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan daha korkunçtur, bir kadınla bir erkeğin nikahsız olarak ellerinin birbirine değmesi caiz değildir” diyen iktidar rektörü niye sus pus?

Gençlerimize parmak sallayarak, “halay, horon, kızlı erkekli halk oyunları zinadır” diyen milli eğitim müdürü dilini mi yuttu?

“1924’te camiler kapatıldı, Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” diyen akademisyen, madem fuhuş konusuna bu kadar hakim, yorum yapmayacak mı?

“Deve sidiği şifalıdır” diyen akademisyen, madem sidik konusuna bu kadar hakim, mütedeyyin gazetecilerin pozitif çıkan idrar örnekleri hakkında konuşmayacak mı?

★

Laikleri aşağılamak için yıllardır türlü türlü akıl veren, seküler yaşam biçimini üst perdeden karalayan ulema arkadaşlar nerede?

★

Her mevzuyu “ulemaya soranlar” merak etmiyor mu... Yandaş ekranlarda her mevzuda ahkam kesen ulemalar niye ortada yok, mütedeyyin gazetecilerin maceraları hakkında ketçaplı/baharatlı yorum yapmayacaklar mı?