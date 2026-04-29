Beşiktaş için 'kıyılan' ve 'kıyak geçilenlerin' sezonu... İş forma rekabetinden çıkıp sabır testine döndü.

Evinde lig sonuncusuyla golsüz beraberliğinin ardından Sergen Yalçın'ın sözlerine bir göz atalım:

- "Ligde böyle maçlar oluyor, takılıp kalmamak lazım."

- "Birçok şeyi düzeltmeye çalışıyoruz."

- "Bazen olmayınca olmuyor."

- "Bugün şampiyonluğu kaybetmedik sonuçta. Hedefsiz kalınca işler zorlaşıyor. Oyuncuları konsantre etmek kolay olmuyor."

Pardon, oyuncuların konsantrasyonunu ben mi sağlayacaktım da yetişemedim? Hocası böyle konuşurken, futbolcusu ne yapsın?

Gelelim tek bir futbolcunun kazanılamadığı sezonun kıyılanlarına...

Djalo: Gözden çıkarıldıysa söyleyin biz de bilelim!

Jota: Bal porsuğu gibi adam, inat yüzünden kulübede çürüdü...

Cerny: Kendi hataları da saklı kalmak kaydıyla, futbola küstü.

Çünkü bazılarına hata kredisi sınırsız,

bazıları için tek hata bile yeterli.

Beşiktaş 'siyah' gününü 'beyaza' çevirmek istiyorsa

Hikayeyi tam burada değiştirmek zorunda...