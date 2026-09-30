Sevgili okurlarım, haftanın her pazar günü bütün medyada çok önemli bir haberin anonsları verilmeye başlanır. Recep Tayyip yarın yapılacak kabine toplantısında önemli konulara değinecek ve önemli açıklamalar yapacak!.. Biz bunlardan önceki yıllarda kabine sözcüğünü bilmez, bunun yerine bakanlar kurulu derdik ki, doğrusu budur. Sonra pazartesi günü gelir ve aynı anonslar artık bıktırıcı bir biçimde sürüp gider... Önemli toplantı bir süre sonra başlayacak Recep Tayyip toplantı sonrasında önemli açıklamalar yapacaktır! Sonra toplantı başlar... Recep Tayyip azzz sonra canlı yayında olacak... ★★★ Ve toplantı biter. Kameralar bu kez kendisini dışarıda bekleyen bakanlara döner. Hepsi tek sıra halinde gayet edepli bir biçimde oturmuştur. Elleri dizlerinin üzerindedir. Kısa süre sonra Recep Tayyip kürsüye çıkar ve ekibi tarafından önceden hazırlanmış konuşma metnini okumaya başlar. Biliyorsunuz, kendisi dünya üzerinde en çok ‘okuyan’ bir liderdir. Ancak yanlış anlaşılmasın gazete kitap vesaire değil eline verilen yazılı metinleri bıkmadan usanmadan okur! Bakanlarla birlikte salonda yer alanlar da bazen kendilerini tutamayıp onu alkışlar. Sonra kürsüden ayrılır. ★★★ Önceki pazartesi günü yine kabine toplantısı vardı. Toplantının tantanası yine Pazar gününden başlamıştı... “Cumhurbaşkanının konuşmasında fonlar konusuna değinmesi bekleniyor!..” Herkes merakla bekliyordu. Öyle ya, 500 bin dolaylarında insanımızın canı yanmış, paraları bir takım partili haramiler tarafından cukkalanmıştı. Acaba ne diyecek, bu akıl almaz vurguna nasıl değinecekti! ★★★ Merakla beklediğimiz gün en sonunda geldi. Ülkemizin kurucusu ve tartışılmaz lideri bu konuda neler söyleyecekti! Bizim gibiler gazeteci olsak bile onun toplantılarına ne yazık ki (!) gidemiyoruz. Nutuk okuma gösterisi sadece onların özel davetlilerine ve yandaş gazeteci tayfasına açık. Niçin? Çünkü Allah korusun orada kendisine ters bir soru sorsak linç ediliriz demiyorum ama üzerimize yürürler. İşin daha da beteri, o soruların hiçbirine yanıt veremezler. ★★★ Her neyse efendim, Recep Tayyip önceki gün kürsüde konuşmasını yapıyor diyemeyeceğim ama okuyor. Konumuz fon rezaleti! Bakınız neler dedi: “Milletimiz söz konusu olduğunda bizim tavrımız bellidir. Ne hak yeriz ve ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri asla savunmayız...” Çok doğru söylüyor! Bunlar yolsuzluk yapmaz, başkalarına da yaptırmaz ve adam kayırmazlar! “Böyleleri mahkemeler önünde hesap verecek!” Helal olsun ona... Pisliğe bulaşan eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, genel müdürler ve AKP belediyeleri demek ki mahkemeye sevk edilecek ve her birinden ayrı ayrı hesap sorulacak! “Biz meydan meydan, şehir şehir dolaşıp yolsuzlukları savunanlara benzemeyiz!” Ne hoş bir şaka bu! Valla bravo! “Biz onlara benzemeyiz.” Doğru söylüyor! İnşallah bu sağlam çizgisini hep sürdürür de milletimizi bu hırsızlardan kurtarır. “Son derece dikkatli hareket ediyoruz!” Helal olsun sana bu yollar! Allah senden de, Saray’da çalıştırdığın seçmece karpuzlardan da razı olsun. Amin be abicim.