İlk 45 dakika Galatasaray kendini zorlamadı. Yalandan zaman zaman baskı yaptılar, o da etkili değildi. ‘İlk yarı böyle bitecek’ derken iki Alman Milli Takımı oyuncusu birbirleriyle çok iyi anlaşarak güzel bir gol çıkardılar ortaya. Yaptıkları işler kaliteliydi. Yani koca 45 dakikada fazla bir şey göremedik.

Başakşehir eski Başakşehir değil, mumla arıyorsunuz. Eski Başakşehir olsaydı bu tarz etkisiz oynayan Galatasaray’ı bayağı hırpalardı. İkinci yarı Başakşehir biraz kımıldadı. Ama yine çok etkili değillerdi. Böyle olduğu halde bile Galatasaray defansı büyük bireysel hatalar yaptı, özellikle sol kanatları. Ancak Başakşehir’de bundan faydalanacak güç yoktu.

Okan’ın elinde Türkiye’nin şartlarına göre üst düzey bir kadro var. Oyundan aldıklarıyla oyuna girenlerin fazla farkı yok.

Yalnız İcardi’ye bir parantez açmak lazım. Okan onu kafadan oynattı. Bence Okan şunu yapmak istedi: Yarın bir gün İcardi’nin ‘Ben oynardım ama hoca oynatmıyor’ gibi cümleler kurmaya hakkı olmasın. Yani seyirciye ‘İcardi bu’ diye gösteriyor. 15 günlük milli maç arasında sevgilisiyle gezmeye gidiyor. Senin idmana, kilo vermeye ihtiyacın var, İstanbul’da kalıp, çalışman gerekir. Ama ne olacak? Taraftarı aldatmak kolay, Fenerbahçe aleyhine bir-iki twit atarsın ‘İcardi olursun’.

Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 86 idi. G.Saray halen işi bitirememişti, yarın her maçı böyle bitiremezsin, en az iki farkı bulmalısın. İlk yarı Uğurcan’ı hiç göremedik, Başakşehir sayesinde. İkinci yarı biraz gördük. Ama bu oyun bile sarı-kırmızılı ekibin Türkiye’de galip gelmesine yetiyor.

Ofsayttan iptal edilen gol, bana göre de ofsayt gibi geldi. Onun haricinde maçta hakemlik fazla bir şey yoktu. Çünkü iki takım da hakemi zorlayacak tempoda ve kalitede oynamadılar. O da rahat bir maç yönetti, hafif koşarak ve de yürüyerek. Çünkü Türkiye’de futbolcular hakemlerle çok konuşuyorlar. Hakemler de bu fırsatı kaçırmıyorlar, onlar da konuşuyorlar. İki tarafın da fazla koşacak, mücadele edecek hali yok. Konuşarak vakit geçiriyorlar.