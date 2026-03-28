Gerçekten artık ülkemi tanımakta zorlanıyorum. Bunun en belirgin nedeni kutsal Ramazan Ayı boyunca, TBMM’de lailklik ilkesine bağlı kalacağım diye yemin eden Milli Eğitim Bakanı’nın laiklik karşıtı din dayatmaları. Toplumla alay edercesine “ben laikliği savunuyorum” diyor. Peki Sayın Bakan, siz laiklikten ne anladığınızı anlatsanız da biz de öğrensek. Sayın Bakan, siz eğitimden sorumlusunuz yani Milli Eğitim Bakanı’sınız. Sizin işiniz eğitim!

Din, sizin işiniz değil. Zamanında din ile ilgili işler için Diyanet İşleri Başkanlığı kurdu. Zaten siz bakan oluncaya kadar da orta eğitimde din ve ahlak dersleri okutuluyordu.

Öğrenci velileri diyor ki; Sayın Bakan, siz devleti kullanarak sizin yaşadığınız dini benim çocuğuma vakıf, tarikat ve cemaatleri okul bünyelerine katarak dayatamazsınız. Ama siz MEB olarak TBMM kürsüsünden ne demiştiniz, tarikat ve cemaatler sivil toplum kuruluşlarıdır. Gerçek mümin, tarikat ve cemaatlerden daima uzak durmuştur. Sayın Bakan, geçmişte adı "Fetö" olan bir cemaat vardı, bu belayı 250’ye yakın şehit vererek defettik.

Bu yüzden de şunu sakın aklınızdan çıkarmayın;

“Laiklik, İslam’ın en büyük güvencesidir.”

Örnek mi;

"TUNUS"

1- Halkı % 100 Müslümandır.

2- Cumhurbaşkanını halk, Başbakanı parlamento seçiyor.

3- Nüfusu 9 milyon. Ülkede 35 üniversite, 80 kolej var. Her branşta eğitim veriyorlar. İlkokul birinci sınıftan, master veya doktoraya kadar tüm eğitim ücretsiz.

4- Aile planlaması yasası, 1956 yılında hazırlanmış. Bu yasa gereğince her aile 3'ten fazla çocuk yapamıyor.

5- Resmi nikah, tek geçerli aile sistemi. İmam nikahlı ikinci eş yasalarla yasaklanmış.

6- Ülke, çevre değerlerini kabul ettiğinden her yer tertemiz. Çünkü çevreyi kirletenler hapis cezası alıyor.

7- Bu ziraat ülkesinin ihracat malları; zeytinyağı, tahıllar, portakal, limon, ton balığı.

8-İthalat çok yüksek vergilere tabi.

9-Türban, resmi daireler ve eğitim kurumlarında yasak ancak sosyal yaşamda serbest.

10-Yılda bir kez ağaç festivali düzenleniyor. Festival sırasında herkes bir ağaç dikiyor.

11-Yılda bir kez dağa tırmanma festivali düzenleniyor. Her ülkeden bu ülkedeki boynuz dağına tırmanmak için turistler akın ediyor.

12-Ülkede 60 milyon zeytin, 3.5 milyon portakal ve 800 bin adet limon ağacı var.

13-Din ve devlet işleri tamamen birbirinden ayrı. Tam bir laiklik abidesi.

14- Başkentin ana caddesinde kocaman posterde, bir kadın, polisin 3 çocuklu bir hanımı trafikte yönlendirişi resmedilmiş.

15- Bu posterin altında şöyle yazıyor: ''Ülkemizdeki iş kadınları, sokak düzenimizi sağlamakta baş etkendir."

16- Her öğrencinin birinci lisanı Arapça, ikinci lisanı Fransızca. Bunun haricinde, isteyenlere 5 yıl İngilizce eğitimi veriliyor.

17-Ülkenin dış borç gibi bir derdi yok.

18-Her taraf çiçek, çimen ve ağaçlarla süslenmiş. Bunları koparan, yolan, sertifikasız ağaç budayan herkese hapis cezası veriliyor.

19- Sokaklarda gezen bir tek başıboş kedi veya köpek yok.

2O- Bir şoförün aylığı 400 dolar. Bunun dört ya da beşte birini kiraya veriyor. Kalanı ile kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyor ve para biriktirebiliyor.

21-Emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiş. Her vatandaş vergisini vermekle gurur duyuyor.

22- Elli - altmış bin kişilik üstü kapalı futbol stadyumları var.

23- Devlette hortumculuk şimdiye kadar hiç duyulmamış ve görülmemiş.

24- İthalattan çok yerli üretime önem veriliyor.

25- Kentlerdeki duvarlarda sanatçıların yaptığı, bizde bazı çevrelerin ''müstehcen'' bulma ihtimali olan kadın resimleri yer alıyor.

26- Artdeko tarzı süslü mimariyi yansıtan eski binalar çok iyi korunmuş durumda.

27- Siyasette 4 parti var. Bu yıl yapılacak başkanlık seçimine 2 aday katılacak. Hükümette 24 bakan var.

28- Halk sürekli çalışıyor ve üretiyor. Lüks ve ihtiras peşinde olan yok. Kazanç ''eşitlikçi'' bir biçimde paylaşılıyor. Bu yaşamlarından belli oluyor.

29- Bu ülkede ezan okunurken mutlaka durup dinlersiniz. Zira hiçbir minarede sonuna kadar açılmış, yarısı da patlak hoparlörler yoktur. Müezzin şerefeye kadar zahmet edip çıkar ve oradan okur. Ve gerçekten çok güzel okur, herkes de onu dinler.

3O- Kadınlar yasalar önünde gerçekten birinci sınıf vatandaştır. Mirasta kız çocukları daha önde tutulur. Kadın istemediği sürece boşanmak çok zordur ve en çarpıcı fark da şudur: Bir kadına arabanıızla çarpıp yaralarsanız alacağınız ceza, erkeği yaraladığınız zaman alacağınız cezadan yaklaşık %50 daha fazladır.

31- Çöldeki bedevi bile ana dili gibi bir yabancı dil konuşur.

32- Kanun ve kurallara uyulur. Çölde Land Rover’la bizi safariye götüren şoför, dümdüz ve kaymak gibi bir asfalt yolda günlerce, saatte 60 km hızın üstüne çıkmayarak beni deli etmişti.

33- Ne tarihi dokuları, ne de cennet gibi bir doğaları var. Aslında, yılan, akrep ve çölden başka hiçbir şeyleri yok. Ama şubatta, mayısta, eylülde hatta kasımda bile her taraf turistle doludur.

34- Etrafta bir tane bile maganda göremezsiniz.

35- Zeytin ağacı ve zeytin üretimi neredeyse bizim kadardır.

36- Ülke büyüklüğü bizimkinin BEŞTE BİRİ. Nüfus da yaklaşık SEKİZDE BİRİ kadardır!

Bu ülkenin adı TUNUS!

Hani Müslüman ülkelerden örnek aranıyor ya, Türkiye, Mısır falan deniyor ya,

Neden kimsenin aklına "TUNUS" gelmiyor?



O Tunus'un efsanevi kurucu lideri Habib Burgiba ise tam bir Mustafa Kemal ATATÜRK hayranıdır ve ülkeyi şekillendirirken Atatürk’ün fikirlerini esas aldığını defalarca beyan ettiğini bilir misiniz?..

SON SÖZ:

“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.

Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü demektir."

ATATÜRK