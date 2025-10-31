İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Futbol Federasyonu’nun bahis oynayan hakemlerle ilgili soruşturmaları sürerken, 6 Ekim günü, İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türkiye bağlantılı büyük bir yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve rüşvet davası başladı.

★★★

Bu davayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uluslararası bahis çetelerine karşı 2016 yılında düzenlediği “Handikap” operasyonunun, 9 yıl sonra İngiltere’de uç vermesi olarak nitelemek mümkün.

★★★

Londra’daki dava dosyasında İngiliz bahis şirketi Entain’in eski CEO’su Kenny Alexander ile toplam 11’i bulan yöneticiler, Türkiye’deki bazı kamu görevlilerine rüşvet vererek yasa dışı bahis oynatmak, dolandırıcılık yapmak ve bu yolla sağladıkları kazancı gizlemek suçlamasıyla yargılanıyorlar.

★★★

Dosyayı hazırlayan savcılar, eski adı GVC Holdings olan şirketin, 2011 ile 2018 yılları arasında milyarlarca sterlini yasa dışı bahis yoluyla şirketin kasasına koyduğunu öne sürüyorlar.

İddiaya göre; CEO Kenny Alexander 2007 yılından itibaren yönetmeye başladığı kumar şirketini bu yolla büyütüp borsadaki ilk 100 şirket arasına sokuyor ve Ladbrokes Coral’ın 4 milyar sterline satın alınmasını sağlıyor.

Bu arada Türkiye’den her yıl milyarlarca liranın bu yolla yurt dışına çıktığı belirtiliyor.

★★★

Entain yetkilileri ise eski CEO’nun ve yargılanan diğer yöneticilerin 2020 yılında şirketten uzaklaştırıldıklarını belirtmelerine karşın, 2023 yılında kesilen 585 milyon sterlinlik cezayı ödüyorlar.

★★★

6 Ekim günü başlayan ve 3 Kasım’a ertelen dava ise, suçu işleyenlerin bireysel olarak cezalandırılmalarını amaçlıyor.

Gelecek duruşmada şirket yetkililerinin Türkiye’de kimlere rüşvet verdiklerinin açıklanıp açıklanmayacağı ise merak ediliyor.

UĞUR DÜNDAR’IN NOTU: Bu akşamki ARENA’da konuyu İYİ Parti Grup Başkanvekili Dr. Turhan Çömez ile ayrıntılı biçimde ele alacağız.