Sevgili okurlarım, Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip bağımsız kalacağını açıklaması Türk siyasetinde çok önemli bir olaydır. Seçimlerde CHP’den seçilip Ankara Büyükşehir’i kazanan Mansur Bey aslında bu iktidarın başta gelen boy hedeflerinden biriydi. Bunu anlamak için yandaş medyayı biraz olsun izlemek yeterdi. Çokbilmiş yorumcuları ve yazarlarıyla birlikte her gün ona bindirirler, Ankara’nın nasıl bir bataklığa dönüştüğünü anlatmaya kalkışırlardı! Haberleri ve yazıları hep şöyleydi: Söylentilere göre... İddia edildiği üzere... Aldığım son kulis bilgisine göre Ankara Büyükşehir batık durumda... Savcılık soruşturma başlatıyor... Hepsi yalandı! ★★★ Mansur Yavaş’la ilgili bir tek yolsuzluk haberi belgelemeleri mümkün olmadı. O makamda aklı başında bir adam oturuyordu. Çünkü bazıları gibi omurgasız değildi... Fırıldak değildi... Dönek hiç olmamıştı... Türkiye’de dün gerçekleşen bir haber daha var ki, en az Mansur Yavaş olayı kadar önemlidir. Ankara’da 7 ilçenin belediye başkanları CHP’den istifa etti. Onların çoğu CHP’nin bugüne kadar seçim kazanamadığı ilçelerdi. Polatlı, Kalecik, Güdül, Şereflikoçhisar, Elmadağ, Ayaş ve Beypazarı. Bu söylem abartı falan değil. O seçimleri hiç umulmadık bir biçimde CHP’ye kazandıranlardan biri, Mansur Yavaş’ın ismidir. ★★★ İktidar her muhalif belediyede olduğu gibi Ankara Büyükşehir’i de karşısına almıştı. Eğer istifa etmeseydi belki onu da tutuklayacaklardı. Belediye’nin yasal ödeneklerini vermiyorlar, her türlü baskıya yapıyorlardı. Mansur Yavaş bunalmıştı. Birkaç ay önce nefes darlığı nedeniyle Başkent Hastanesi’nde yatıyordum. Mansur Bey ekibiyle birlikte ziyaretime geldi. Bir şey dikkatimi çekti, hiç konuşmuyordu. Tedirgindi, aklı başka yerdeydi. O gidince doktorlardan biri bana ‘iktidar baskısından çok rahatsız, istifa etmeyi düşünüyor’ demişti. ★★★ Bay KK (Kemal Kılıçdaroğlu) artık kına yakabilir. CHP’li belediyeler için ‘saldım çayıra Mevlâ kayıra’, bundan sonra ne halleri varsa kendileri görsünler’ diyebilir. Bugüne kadar memleketin dört bir yanında CHP’li belediyeler üzerinde ne oyunlar oynandı, ne tezgahlar kuruldu ama ne KK ve ne de partisi ses veremedi. Çünkü çoğu, önümüzdeki ilk seçimde AKP’den milletvekili olma kapılarını aralık tutmanın peşinde. Hayrını görsünler, amin! Recep Tayyip bir konuşsa! Sevgili okurlarım şöyle bir dünya düşünün... O dünyada bütün yetkiler bir tek şahsın eline verilmiş. Asıyor kesiyor, ne isterse onu yapıyor ama kendisinden hesap sorulması hiçbir zaman mümkün olmuyor. Şimdi öyle, gelecekte de öyle olacak. O dünyanın bütün mülkleri, parası ve insanlarının geleceği ona emanet. İşe başlarken ant içmiş, kimseye haksızlık yapmayacağı konusunda namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş! Ama gelin görün ki yeminini çoktan unutmuş, “Beni buraya millet seçti, istediğimi yaparım. İstediğimi ihya edip kalkındırır veya mahvederim” diyebiliyor. Kimden söz ettiğimi herhalde anladınız! ★★★ En son yaşadığımız fon vurgunu bunun tipik örneklerinden biri. Piyasada boy gösteren üç beş uyanık halktan toplamış paraları... Sonra işin özür dilerim ama b.ku çıkınca, ya da çıkacağı anlaşılınca bazıları ya tüymüş ya da paraları yurt dışına kaçırmış. Bu konuda ‘müjdeyi’ size hemen vereyim. Bunlara para yatıran vatandaşlar paralarını en iyimser olasılıkla “yıllar sonra” alabilecek... En basit alacak verecek davaları bile mahkemelerde yıllarca sürerken kimse fonlarda batan parasını kısa sürede alacağını düşünmesin. Ama olay küçümsenecek gibi değil. Devletin açıkladığı resmi verilere göre bu olayda mağdur edilen vatandaş sayısı tam 455 bin 758... Ve uyanık fonculara kaptırılan para milyonlarca dolar. Şimdi izleyin bundan sonra neler olacağını! Binlerce dava açılacak, binlerce kişi konuşacak, her kafadan bir ses çıkacak ama 455 bin kişiden uçurulan bu paralar kolay kolay geri gelmeyecek. ★★★ İşin particilik boyutları şimdiden ortaya çıkmaya başladı bile! Haberi dün Tavır gazetesinde vardı. Bu skandalın önde gelenlerinden biri olan Muhammet Yarız isimli uyanık Recep Tayyip’in önde gelen adamlarından biriymiş. 28 yaşında biri! Özel uçağı, süper lüks yatı, milyarlarca dolar parası varmış. Marmaris’ten yurt dışına tüymek isterken yakalanmış. Tavır’da bir de fotoğrafı var. Eliyle Rabia işareti yapıyor. Hani şu bizim yobaz kesiminin kullandığı simge!.. Hepsinin kim olduğu biliniyor ama öteki fonculardan yeni bir taze haber şimdilik yok. ★★★ Şimdi başta iktidar olmak üzere bunlara sorulacak soru şu: “Bu vurgun bir günde, ya da diyelim ki bir yıl içerisinde gerçekleşmedi. Bu büyük katakulli olurken siz acaba ayakta mı uyuyordunuz? Denetleme kurullarınız ne yapıyordu?” Çok önemli birkaç soru daha var ki bunlara bizzat Recep Tayyip’in yanıt vermesi gerekiyor. “Beyefendi, bütün bunlar olurken siz olacakları hiç görmediniz mi? Siz ki, Saray’da yüzlerce danışmanınız var. Onlar sizi uyarmadı mı? Ya da ‘ekonomist’ kimliğinizle siz uyanmadınız mı? Biz artık sayamıyoruz, bu kaçıncı skandal?..” Yanıt verir mi! Verir, mutlaka verir!