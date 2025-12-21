Abraham’ın arka arkaya top kayıplarıyla birlikte hücum bölgesinde etkili olamayan bir Beşiktaş izliyorduk ilk yarıda. Orta alanda Demir Ege ve Kartal ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Orkun ilk yarının şanssız ismiydi. Bir şutunu Erdem kurtardı, ikinci şutu direkten döndü.

Abraham oyuna devam edemeyince Sergen Yalçın genç oyuncusu Devrim’i tercih etti. Rashica yine etkisiz bir görüntü çiziyordu. ‘Kanat forvet’ dediğiniz zaman adam eksiltmesi gerekir, ‘Etkili ortalar yapmalı’ diye düşünürsünüz ama bu aksiyonları dün akşam yine gösteremedi ilk yarıda.

Taylan nihayet şans bulmuştu. Defansif anlayışı fena değildi ama hücuma katkısı ise ilk devrede iyi değildi.

İkinci devrenin başında Rizespor’un topu direkten dönmese büyük avantaj yakalayacaktı konuk ekip.

Rashica ikinci yarı daha iyi oynamaya başlamıştı. Bunun karşılığını alacaktı. Hareket halindeyken topla buluştu ve golü attı. Bir kanat forvetin ligin ilk devresi biterken, ilk golünü anca atabilmesi düşündürücü.

Rizespor’un her kornerinde tehlike yaratması büyük problemdi.

Beşiktaş dün çok iyi top oynayan ve rakibe nefes aldırmayan ev sahibi görünümünde değildi. Kazandı ama inanılmaz zorlandı. Bu takıma bir an önce çok önemli transferler şart!