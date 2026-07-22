Ülkede yalnız Özgür Özel ve arkadaşları değil, neredeyse tüm millet adalet bekliyor, fakat... Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin, “Mutlak butlan kararını” 56 gün yazmayarak geciktirmesi ve tam “Adli Tatil” başlamak üzereyken Yargıtay’a göndermesi, hak ve hukukla bağdaşır mı? “Bizdeki adalet sistemi kaplumbağa hızıyla işliyor” diyenlere hak vermemek elde değil! Yargıtay, mutlak butlan kararını inceleyip, bu konuda nihai kararı vermeyi sonbahara bıraktı. Sebep “Adli Tatil.” Akla hemen “Davaya nöbetçi mahkeme bakamaz mıydı?” sorusu geliyor. Çünkü ülke için “acil ve hayati bir durum” var! Yargıtay böyle düşünmemiş olacak ki, kararı sonbahara attı. Sonbahar gelince başka bahara da atabilir! Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Av. Bülent Yücetürk ve birçok deneyimli hukukçu “Yargıtay’ın 1 Eylül’den sonra iki hafta içinde karar vermesi gerektiğini” söylüyor ama buna inanan yok! ★★★ Hal böyle olunca, Özgür Özel ve arkadaşlarının Yeni Parti kurmaktan başka çareleri kalmıyor. Şu anda Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP sıradan bir partiye dönüşmüş durumda... Ana muhalefet partisinin büyük gövdesini Özgür Özel ve arkadaşları oluşturuyor. Halk sokaklarda, meydanlarda Özel’in peşinden koşuyor. Özgür Özel “Niye yeni parti konuşuluyor?” diyen Kılıçdaroğlu’na “Seçilmeden geleceksiniz, AK Parti yargısıyla atanacaksınız, sonra da ‘Niye yeni parti konuşuluyor?’ diyeceksiniz. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil. Ama milletin umudu yeni parti” diye cevap veriyor. Yargının adaletinden umudunu kestiği anlaşılan Özgür Özel’in her kesime, her eğilime hitap edecek “geniş yelpazeli” bir parti kurmak amacında olduğu görülüyor. Rehberi tabii ki, Atatürk ilke ve devrimleri ve “Altı ok” olacak. Hedef: Cumhuriyetçi, demokrat ve halkçı bir parti... ★★★ Halk, Butlan Başkan Kılıçdaroğlu’nu tamamen gönlünden silmiş durumda... Yaklaşık iki aydır CHP’nin başında olan Kılıçdaroğlu’nun ağzından AKP Genel Başkanı’nı ve AKP’yi eleştiren tek keline çıktı mı? Hayır! Yoksulluk ve geçim derdiyle mücadele eden milyonlarca insanımızın sorunlarıyla hiç ilgilendi mi? Hayır! O şimdi sadece, kendisine muhalif olanları partiden atmakla meşgul! CHP’de giyotin, Özgür Özel’e yakın olan milletvekili ve CHP il başkanları için en zalim şekliyle işliyor. YENİ PARTİ, Türk siyaseti için bir ışık, yoksul halkımız için bir umut, tüm gençlik için bir heyecan olacak, diye düşünüyorum. Yeni Parti kurmak, sonu bilinmeyen yeni bir mücadeleye girmek, çok zor bir iştir, büyük cesaret ister. Özgür Özel’de o cesaretin olduğu görülüyor. Yolu açık olsun. Kılıçdaroğlu, halktan büyük sevgi görüyormuş (!) Bazı olaylar, görüşler ve demeçler şaşırtıyor bizleri... “Bunlar acaba milletin aklıyla dalga mı geçiyorlar?” diye düşünüyoruz. Ben CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nu aklı başında, sağduyu sahibi bir siyasetçi olarak bilirdim. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nu yücelten demecine çok şaşırdım. Bülent Bey’e göre: * Kılıçdaroğlu’na yönelik herhangi bir tepki yokmuş! * Halktan büyük bir sevgi görüyorlarmış! * Tepki haberleri doğru değilmiş. * Sadece sosyal medyada öyle para harcanmış ki, kasıtlı olarak Kılıçdaroğlu’na yükleniyorlarmış. * Bunlar YAPAY ZEKÂ ile yapılan işlermiş! Bu sözlere gelin de şaşırmayın! Ben hemen her gün halkın arasındayım. Kılıçdaroğlu’na karşı öfkenin nasıl sel gibi taştığını bizzat görüyorum. Bülent Bey’le tanışırız. Severim kendisini... Ona benimle beraber, sokakta, caddede, kahvehanede dolaşmasını öneriyorum. Gelsin, halkın dediklerini dinleteyim, büyük tepkiyi göstereyim ona? Ne dersin Bülent Bey kardeşim? GÜNÜN SÖZÜ Umut olmasaydı eğer, yaşamak o kadar güç olurdu ki!