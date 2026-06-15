Maçtan bir gece evvel SÖZCÜ TV’de Yasin‘le yayın yaptık. Eve dönerken geçtiğim bütün yerlerde insanların elinde bayraklar sabah 7’de oynanacak Avustralya maçına hazırlık yapıyorlardı. Düşünün saat gece yarısı 2’de İstanbul böyle. Tüm Türkiye gibi. Neden? Çünkü bazı şeylere Türkiye’nin ihtiyacı vardı. Bir tarafta ekonomik sıkıntılar diğer tarafta siyasi zorluklar. İnsanlar hiçbir ideolojiye hiçbir partiye bakmadan Milli Takım’ı desteklemek için televizyon karşısına geçtiler, mutlu olmak istiyorlardı. Ama güvendiğimiz dağlara kar yağdı! Birkaç futbolcu hariç sahada mücadele eden takım benim milli takımım değildi. Yalandan mücadele ettiler ve mağlup olduk. Milli takım teknik direktörü ve futbolcular saçma sapan beyanatlar verdiler. İnanamadım! Bakınız Avustralya teknik direktörü takımını hazırlamasıyla maçta verdiği taktikle oynattığı futbolla bizim teknik direktörü dövdü! Öyle bir dövdü ki ne ağzı ne burnu ne suratı kaldı. Ama bizim teknik direktör öyle hatalar yaptı ki inanılır gibi değildi. İlk 45 dakikada rakibe karşı 9 kişi oynadık. İki futbolcumuz yoktu. Kimdi bunlar? Barış ve Kerem. İkinci yarıya başlamadan Barış’ı çıkardı Kerem oyunda kaldı. Beyefendi onu da 85’te çıkardı. Yani ikinci yarı da 10 kişi oynadık. Avustralya bizden iyi takım mı? Hayır. Hadlerini bildiler ayakları yere bastı. Biz aptalca oynadık onlar akıllıca! Düşünebiliyor musunuz rakibimizin defansında oynayan üç stoperin boy ortalaması 1.94, onların arasında kalan oyuncumuz Kerem 1.73. Barış futboluyla fark yaratacağına saçlarını tuhaf tuhaf yaparak dikkat çekmek istemiş. Sen futbolunla dikkat çek, saçlarınla değil! Şu bir gerçek Kerem ve Barış gibi bazı futbolcularımızı fazla pompalıyoruz. Diyeceksiniz ki daha iki maçımız var. İnşallah bu yazılanlardan ve konuşulanlardan hem Montella hem de futbolcularımız tahrik olurlar, biraz daha iyi mücadele ederler. Futbol oynamak için önce fizik gücün olacak. Fiziğin yoksa tekniğin badem olur. Dün sabah olduğu gibi. Bence maçın iki fotoğrafı var birisi Kerem’in iki defans oyuncusunun ortasındaki çaresiz görüntüsü ki fotoğrafın yapay zeka ile yapıldığını ama çok doğru yapıldığını düşünüyorum. İkincisi futbol oynarken önce beyin lazım. O fotoğrafı da zaten Arda vermiş. Tabi bu fotoğrafın yapay değil doğru bir zeka olduğu belli.