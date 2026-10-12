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Yerli hoca lobisi sonunda Montella’yı yedi. Montella'nın 3 sene boyunca A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde tarihimize geçecek başarılar yakaladık.

EURO 2024 elemeleri grubunu lider bitirdik, ilk kez dünya kupası ve avrupa şampiyonası elemelerinde bir grubu zirvede tamamladık.

Almanya’da düzenlenen şampiyonada unutulmaz 5 maça çıktık, eski 16 takımlı düzende yarı final demekti bu.

O günlerde bile Montella’yı yerden yere vurdular. Halbuki EURO 2016'da yaşadığımız prim krizi ve EURO 2020'de sıfır çekip geldiğimizde ne Fatih Terim ne de Şenol Güneş bu kadar eleştirildi.

Dünya Kupası’na çeyrek asır sonra gittik, orda başarısız olduk ama nicelerinin başaramadığını başardı Montella. 2006'da baraj maçında İsviçre karşısında da yaşananları unutmadık. 2010'da iddiamızı son maça bile taşıyamadık. 2014'te yine Terim'le baraj maçına bile kalamadık. 2018'de grubu dördüncü bitirdik. 2022'de Portekiz'e kaybettik. Neticede o kadar isim getirdik ama Dünya Kupası'nın kıyısında bile geçemedik.

UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne çıktık, seviyemizin burası olmadığını anladık. Şenol Güneş'in C Ligi'ne kadar düşürdüğü takım, A Ligi'ni gördü. Eleştirilecek çok yeri vardır Montella’nın elbette görevden de alınabilir ancak paragraf içinde ayrılık kararı hiç yakışmadı.

Yaşadığımız başarıların mimarı olmuş Montella’ya daha şık veda edilebilirdi, ertesi gün açıklama yapıldı ama iş işten geçmişti bile.