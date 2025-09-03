14 yaşındaki Mattia Ahmet, İstanbul Kadıköy’de semt pazarında dolaşırken, henüz 15 yaşındaki bir yaratık tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü, 16 yaşındaki bir başka ruh hastası da kanlar içinde yere yığılan Ahmet’in suratını tekmeledi, sonrasını metrobüs durağının kameralarından izledik, nasıl bıçakladıklarını, nasıl tekmelediklerini kahkahalarla taklit ederek birbirlerine gösteriyorlardı, bu görüntüler, en az işledikleri cinayet kadar ürperticiydi, çünkü, insan öldürmekten zevk aldıkları görülüyordu.

★

Ankara Keçiören’de bir genç kızın önü kesildi, elle sarkıntılık yapıldı, kızın ağabeyi uzaktan gördü, koşup müdahale etti, vay sen misin kızkardeşini korumaya çalışan, yaşları 14 ila 16 arasındaki güruh bıçaklarla saldırdı, delik deşik ederek öldürdüler... Bu güruhun daha önce bir kişiye işkence yaptıkları, bıçakla kulağını kesip kopardıkları ve kulak kesme görüntülerini kahkahalarla sosyal medyadan yayınladıkları ortaya çıktı.

★

İstanbul Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı yapıldı, suç tarihimizde ilk’ti, çünkü maskeli tetikçilerin henüz 14 yaşında olduğu anlaşıldı, 14 yaşındaki tetikçilerin evinde arama yapıldı, kokain, marihuana, üç milyon liralık uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi, hem torbacılık yaptıkları, hem kiralık tetikçilik yaptıkları anlaşıldı.

★

İstanbul Sarıyer’de henüz 16 yaşındaki suç makinesi, tartıştığı kişinin ensesine bıçak sapladı, yaralama, uyuşturucu, gasp, daha önceden beş sabıkası olduğu anlaşıldı.

★

En son önceki gün, Menteşe belediye başkanı Gonca Köksal Aras’ın -belli ki gözdağı vermek için- aile büyüklerinin evine molotof kokteyl atıldı, maşa olarak kullanılan kiralık iki saldırgan 15 ve 16 yaşında çıktı.

★

Demeye kalmadı, İstanbul Eyüpsultan’da 20 yaşında bir genç sokak ortasında göğsünden takır takır iki kurşunla vuruldu, öldü, gayet soğukkanlı şekilde yürüyerek uzaklaşan tetikçinin henüz 14 yaşında olduğu anlaşıldı, meğer 14-15 yaşındaki torbacı ve tetikçilerden oluşan bir çetenin bu bölgeye kan kusturduğu, öldürdükleri genci daha önce uyarı mahiyetinde kalçasından vurdukları ortaya çıktı.

★

Sokaklarımız artık, benzerlerini anca Meksika sokaklarında, Kolombiya varoşlarında, Brezilya çetelerinde gördüğümüz, eğitimsiz, şuursuz, ahlaki değerlerden yoksun, şehirlerin kriminal çeperlerine sıkışmış, madde bağımlısı, aşırı yoksulluk ve suç dünyasının toksik ortamında insani özellikleri deforme olmuş, sebep sonuç ilişkisini kurmaktan aciz, acıma duygusundan yoksun, hiddet dolu, manasız şiddetten zevk alan, “mutant bir tür”le dolu... Cehaletin sosyal lağımından fışkırmış bir tür.

★

Güya “dindar nesil” yaratacaklardı, maalesef ortaya çıkardıkları “nesil” işte bu.

★

Uyuşturucu kullanma yaşı 12’ye kadar indi diye haykırıyorduk, yalan söylüyorsun diyerek hakkımızda suç duyurusunda bulunuyorlardı, buyrun... İzmir Tepecik’te 12 yaşındaki çocuk, evinin balkonunda uyuşturucudan ölmüş halde bulundu, 12 yaşında!

★

Ankara’da geçenlerde kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu yapıldı, baronların sokaklarda uyuşturucu sattırdığı torbacıların neredeyse tamamı 15-16 yaşında çıktı.

★

İstanbul’da metamfetamin bulmak, bakkaldan ekmek almak kadar kolay... Yabancı medya geliyor, BBC mesela, şehrin çeperlerine sıkışmış gençlerle röportaj yapıyorlar, “ne iş yapıyorsun” diye sorulduğunda hep aynı cevap veriliyor, “gayrimeşru” deniyor, “gayrimeşru” kavramı gençlerin mesleği haline geldi, çetelerde kariyer yapılıyor.

★

“Skunk” diye yeni bir bela var, Türkçe’de “kokarca” anlamına geliyor, çünkü gerçekten o kadar pis kokuyor, esrar türevi ama esrardan 20 misli tesirli, halüsinasyonlara yol açıyor, akıl hastalıklarına sürüklüyor, İran’dan giriyor, Suriye’den giriyor, limanlardan giriyor, tonlarca giriyor, Türkiye’de salgın haline geldi... 15-16 yaşındaki torbacılara sattırıyorlar.

★

Tarikat cemaat zırcahil atmosferiyle sahipsiz bir iklim yaratıldı.

Suçun mahiyeti büyüdü, yaşı küçüldü.

★

Günübirlik işporta siyaset haberleri nedeniyle medyamızda yeterince ele alınmıyor ama... “Suça sürüklenen çocuk” diye küçültülen devasa bir tehditle karşı karşıyayız.