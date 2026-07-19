Uranüs, Neptün ve Plüton’un birbirleriyle nadir gerçekleşen olumlu açıları ve yarattıkları nadir fırsatlar en yoğun olarak 2026 yılında kendini gösterecek. 13 Temmuz haftası, 20 Temmuz haftası, önümüzdeki süreçte, 14 Eylül haftası, 23 Kasım haftası bu fırsatların en yoğun akacağı zamanlar olacak. Bu haftaki yazımızda ağır hareket eden gezegenler arasındaki bu nadir gezegen açılarının hangileri olduğu ve etkilerini inceleyeceğiz. Burada paylaşacağım bilgilerin büyük çoğunluğu DÜNYA ASTROLOJİSİ kitabımdan ve FRAGMAN BİTTİ, FİLM BAŞLIYOR kitabımdan alıntıdır. Ağır hareket eden gezegenlerin aralarında oluşturduğu açıları çizgilerle birleştirdiğimizde, harita üzerinde güzel bir motif oluşturuyor. Tabii hayatımıza akan olumlu ve farkındalığı yükselten enerjiyi de aktif ediyor. Temmuz 2026: En Yoğun Dönem Fragman Bitti, Film Başlıyor kitabımda, 2026 yılında ağır hareket eden gezegenlerin açılarının en yoğunlaştığı zaman Temmuz ayının ikinci yarısı olarak görülüyor demiştik. 13 TEMMUZ HAFTASI Uranüs ve Neptün arasındaki olumlu altmışlık açı ve Uranüs ve Plüton arasındaki 120 derecelik olumlu açı 13 Temmuz haftasında kesinleşti ama bu sadece başlangıçtı, etkileri önümüzdeki süreçte devam edecek ve 2028 sonlarına kadar hayli etkili olacak. Uranüs-Neptün altmışlığı 2026 ve 2027 boyunca etkili olacak bu açı, şu tarihlerde en belirgin olacaktır: 15 Temmuz 2026, 15 Ocak 2027 ve 6 Haziran 2027. Bu, sınırların ortadan kalktığı ve yeniliklerin hızla uygulandığı reformist bir dönemdir. İnsancıl unsurlar ön plana çıkar. Toplumdaki sınıf ayrılıkları azalır. Aydınlanma enerjisi belirgindir. Farkındalık artar. Mistik ve metafizik konulara, alternatif şifa yöntemlerine, astrolojiye ve ruhani uygulamalara ilgi artar. Sanatsal ve yaratıcı alanlarda hızlı ve olumlu gelişmeler yaşanır. Uranüs-Plüton üçgeni 2026, 2027 ve 2028 yılları boyunca etkin olacak ve özellikle şu tarihlerde en etkili olacaktır: 18 Temmuz 2026, 29 Kasım 2026, 15 Temmuz 2027, 13 Ocak 2028 ve 10 Mayıs 2028. Bu iki gezegen arasındaki olumlu açıların etkili olduğu dönemler, değişim ve dönüşümün kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabileceği, büyük reformların yaşandığı dönemlerdir. Despotik yönetime karşı çıkan liberal hükümetler ve yapılar ön plana çıkar. Liberal hükümetler güçlenir ve baskıcı rejimler uzun süre iktidarda kalamaz. Alternatif yöntemler, alternatif enerji kaynakları, bilim ve teknolojideki büyük ilerlemeler sayesinde insanların günlük yaşamlarını değiştiren ve kolaylaştıran gelişmeler ön plana çıkar. Tarihsel benzerlikleri incelediğimizde, İkizler burcundaki Uranüs’ün Kova burcundaki Plüton ile üçgen açı oluşturduğu MÖ 9 Ağustos 650 ve MÖ 11 Ocak 649’a kadar geri gidiyoruz. Bu açının tam olarak gerçekleştiği tarihler olarak öne çıkan tarihler bunlardır. 20 TEMMUZ HAFTASI Gelelim bu hafta kesinleşecek olan ağır gezegenlerin nadir açılarına. Bu açılar 20 Temmuz ve 21 Temmuz tarihlerinde kesinleşiyor. Dolayısıyla bu haftayı önemli bir başlangıç, bir nevi tetikleyici etki taşıyor. Jüpiter-Neptün Üçgeni Jüpiter’in Neptün’le yapacağı bu olumlu açı 20 Temmuz 2026’da kesinleşiyor. Dolayısıyla olumlu etkileri bu tarihte kendini maksimumda gösterecektir. Bu ikilinin olumlu açılarının etkili olduğu dönemlerde finansal alanda olumlu gelişmeler, yasalar yoluyla yeni düzenlemeler vardır. Ekonomide uygulamalar liberaldir. Dini ve hukuksal konularda veya eğitim alanında yapılan uygulamalarda herhangi bir baskı veya sorun yaşanmaz. Barış ve düzen içerisinde adil bir idare hüküm sürer. Üniversitelerde yeni bölümler eklenebilir veya açılan üniversite sayısında artış olur. Dış ticarette ve turizmde, seyahat uygulamalarında, havayolları veya uçaklarla ilgili konularda yenilikler vardır. Teknoloji alanında icatlar ya da teknolojinin uygulama alanında genişleme dönemidir. Bilgisayarlar, internet ve yayıncılık, televizyonculuk, radyoculuk gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedilir. Jüpiter-Uranüs Altmışlığı Jüpiter’in Uranüs’le bu olumlu açısı Jüpiter Aslan, Uranüs İkizler burcunda seyrederken 21 Temmuz 2026’da kesinleşiyor. Dolayısıyla yapıcı etkileri bu tarihte kendini maksimumda gösterecektir. Bu ikili arasında olumlu açıların etkili olduğu dönemlerde finansal alanda olumlu gelişmeler, yasalar yoluyla yeni düzenlemeler vardır. Ekonomide uygulamalar liberaldir. Dini ve hukuksal konularda veya eğitim alanında yapılan uygulamalarda herhangi bir baskı veya sorun yaşanmaz. Barış ve düzen içerisinde adil bir idare hüküm sürer. Üniversitelerde yeni bölümler eklenebilir veya açılan üniversite sayısında artış olur. Dış ticarette ve turizmde, seyahat uygulamalarında, havayolları veya uçaklarla ilgili konularda yenilikler vardır. Teknoloji alanında icatlar ya da teknolojinin uygulama alanında genişleme dönemidir. Bilgisayarlar, internet ve yayıncılık, televizyonculuk, radyoculuk gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedilir. Jüpiter-Plüton Karşıtlığı Jüpiter’in Plüton ile yapacağı bu olumsuz açı 20 Temmuz 2026’da kesinleşiyor. 29 Temmuz’daki dolunay esnasında ve 12 Ağustos’taki Güneş tutulması esnasında da çok etkili olacak. Dolayısıyla stresli etkilerini Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayında maksimumda gösterecek. Bu ikilinin stresli açıları, finansal, politik ve dini konularda manipülasyona, çalkantılara, yıkım ve büyük zarara uğramaya açık bir zaman dilimidir. Fanatizm ve obsesyon artar. İnsanların psikolojileri bozulabilir. Din, etik ve ahlak bakımından tam bir yozlaşma dönemidir. Dini görüşleri veya inançları ya da politik idealleri ve finansal güç elde etmek için her şeyi göze alabilecek ve zarar verebilecek kişiler ve gruplar türer. Tarihsel bazda baktığımızda; Aslan burcundaki Jüpiter’in, Kova burcundaki Plüton’la karşıt açıya geldiği 2 Eylül 1789 tarihi, Fransız İhtilali dönemine denk geliyor. 17 derece Aslan-Kova ekseninde gerçekleşen bu karşıtlık, özellikle halkların kendi içlerindeki türbülanslarını ve halkla kral arasındaki muhtemel gerginlikleri de anlatıyor. 25 TEMMUZ’DA EN ÖNEMLİ AÇI KESİNLEŞİYOR! 2026-2028 yılları arasında en etkili açı, en ağır hareket edenler olarak Neptün ve Plüton arasındaki altmışlık açı olacak. Ünlü, Fransız Dünya astrolojisi astroloğu olan Andre Barbault’a göre; Neptün’le Plüton arasındaki uyumlu açı bizi Üçüncü Dünya Savaşı’ndan alıkoyacak bir şey olabilir, yani olumlu yönde!Tabii bu açıda Neptün Koç burcunda—savaşı temsil eden bir burç—ve Plüton da Kova burcunda, kollektifin aklını, mantığını temsil ediyor. Dolayısıyla, ülkelerin akılcı ve mantıklı davranıp yıkıcı bir savaşın etkilerinden korunmak için Üçüncü Dünya Savaşı’na kalkışmamaları ihtimalini bu olumlu açı destekleyebilir. 2026 yılından başlayıp, 2028 yılı sonlarına kadar çok etkili olacak Neptün-Plüton altmışlığı şu tarihlerde kesinleşiyor ve maksimum etki yaratacak: 25 Temmuz 2026, 16 Eylül 2026, 29 Haziran 2027, 16 Ekim 2027, 9 Haziran 2028, 8 Kasım 2028. Bu olumlu açılar, çözülme ve dönüşümün ardından gelen bir yeniden yapılanma fırsatı sunar. Metafizik, mistik, sanatsal, bilimsel konularda önemli gelişmeler kaydedilebilir. Toplum psikolojisi ve toplumsal bilinçdışı üzerine araştırmalar, yayınlar artar. Politikacılar, idareciler, etkin pozisyon tutan kişiler güçlerini dengeli bir şekilde ve halkın yararına işler için ortaya koyarlar. Demokratik ve hümanist değerler yüceltilir. Tarihsel benzerliklerden yola çıkarak Koç burcundaki Neptün’ün, Kova burcundaki Plüton’la altmışlık açısının kesinleştiği tarihler şunlar: 23 Haziran 1536, 1 Ekim 1536, 31 Mayıs 1537, 29 Ekim 1537, 10 Mayıs 1538, 25 Kasım 1538, 19 Nisan 1539, 27 Aralık 1539, 21 Mart 1540. MERKÜR GERİLEMESİ BİTİYOR! İletişim gezegeni Merkür 24 Temmuz Cuma günü Yengeç burcundaki gerilemesini tamamlıyor; bir müddet durağan harekette olduktan sonra direkte dönüyor. Zihninizi çözüme odaklayın! Klasik Astrolojide, direkt harekete dönmek üzere durağanlaşma durumu çok önemsenir. Bir gezegenin kendi doğasına ait özelliklerini odaklanmış ve etkin bir şekilde göstereceği bir zaman dilimidir. Kişisel olarak Merkür’ün durağan olduğu dönemleri hayatımdaki önemli konular üzerine odaklanmak, düşünmek için kullandığımı belirtmeliyim. Size de hayatınızdaki önemli konular üzerinde düşünmenizi, zihninizi çözüme odaklamanızı önerebilirim. Bu bağlamda 24 Temmuz’u değerlendirebilirsiniz. Ama henüz olay bazında çok net gelişmeler beklememek gerekir. Merkür’ün direkt harekete döndüğü günlerde de çakılma, takılma, sorunlar yaşama olasılığı güçlüdür. Bu yüzden 24 Temmuz’u takip eden birkaç gün yine de dikkatli olmak, aksama, gecikme ve sıkıntılı durumları göz önüne almak gerekir. Önümüzdeki günlerde giderek iletişim ile ilgili aksamaları aşmaya başlayacağız. Önemli konuşmaları, toplantıları, yazışmaları gündemimize almaya başlayabiliriz. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 20 Temmuz Pazartesi gününün ilk yarısında hızlı ilerlemekte zorlanabiliriz. Yine de Jüpiter’in Neptün’le üçgen açıyla başladığı günün sabah saatleri ilham almak açısından, manevi açıdan güzel bir atmosfer sunarken, günün ikinci yarısında balans, denge değişiyor, güç çekişmesi devreye giriyor. Jüpiter-Plüton karşıtlığının stresli etkileri bugün zirvede olacak. Dolayısıyla para piyasaları açısından hayli stresli bir zaman dilimindeyiz. 21 Temmuz Salı gününün ilk yarısı mücadeleli ve rekabetçi geçeceğe benzer. Parasal konularda da dikkatli olmak gerekiyor. Öte yandan, Jüpiter ve Uranüs’ün altmışlık olumlu, nadir açısı yine bugünün önemli getirilerinden. Yaratıcı, yeni fikirleri cesaretli ve özgüvenli bir şekilde ortaya koymak için bugünü kullanabiliriz. 22 Temmuz Çarşamba günüme biraz gergin başlayabiliriz. Ama günün ilerleyen saatlerinde güzel enerjiler devreye giriyor. İlişkiler, kişisel bakım, alışverişler için günün ikinci yarısını kullanabiliriz. Güneş, saat 22:13’te Aslan Burcu’na geçiyor ve yönetim, idare etme kabiliyeti, organize etme, merkezde olma ve kendini gösterme kabiliyeti artmaya başlıyor. 23 Temmuz Perşembe günü belirsizlik enerjisi devrede olacak. Güneş ve Kiron arasındaki dik açı bugün etkili. Dolayısıyla otorite figürlerine yönelik yaralayıcı, sert etkiler devrede. Kişilik yaralanmalarına çok açık bir zaman dilimi. Önemli, etkili pozisyondaki kişilerle bir araya gelmek açısından da uygun bir günde değiliz. 24 Temmuz Cuma günü iletişim gezegeni Merkür Yengeç Burcu’nda gerilemesini tamamlıyor ve direkt harekete dönmeye başlıyor. Önemli kişilerle bir araya gelmek, talep başvurularında bulunmak, güç, efor isteyen işlere, cesaret isteyen işlere girişmek için bugün uygun gözüküyor. Venüs ve Merkür arasındaki uyumlu açı da akşam saatlerinde ilişkileri destekliyor. Dolayısıyla, iletişim ve ilişkilerin daha iyi ilerleyeceği günün akşamüzeri saatlerini kullanabiliriz. 25 Temmuz Cumartesi günü Neptün ve Plüton altmışlığının nadir, olumlu etkileri gün boyunca maksimumda, zirvede olacak. Dolayısıyla sezgilerimiz çok açık olacak. Yine kolektif, topluma fayda yaratan işler, girişimler için güzel bir zaman dilimindeyiz. Evrensel enerjilerden çok güzel bir şekilde istifade edebiliriz. 26 Temmuz Pazar günü İş birlikleri için gayet uygun, ama bugün sorumluluklar gezegeni Satürn, Koç burcunda gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla yapmak istediğimiz işleri, düzene sokmak istediğimiz şeyleri tekrar tekrar gözden geçirmek, acelecilikten kaçınmak gereken bir zaman dilimine de giriyoruz.