Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Asla genel bir af olmayacak” dedi. Bu sözlerden, Türkiye’de bütün mahkûmları kapsayacak bir genel af değil, sadece teröristbaşı Öcalan ve PKK’lı teröristlere özgürlük getirecek özel bir yasa çıkacağı anlaşılıyor. Ellerinde binlerce kişinin kanı olan teröristler cezaevlerinden tahliye edilecekler ama düşünce ve fikir suçluları, tutuklu gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, CHP’li belediye başkanları cezaevlerinde ıstırap çekmeye devam edecek. Nasıl bir demokrasi, nasıl bir adalet bu böyle? ★★★ Serap Belovacıklı, SÖZCÜ TV’de sunduğu bir programında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan söz ederken “Kravat takınca terörist değişmez!” demişti... Bu onun kişisel görüşüdür ve demokratik olduğu söylenen ülkemizde düşünce ve fikir özgürlüğü varsa herkes bunu söyleyebilir. Ahmed Şara’nın geçmişini bilenler Serap Hanım’ın sözlerini olağan bir ifade olarak karşıladı ama... Ardından ne olduysa birdenbire Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı, bu yetmiyormuş gibi savcılık da derhal soruşturma açtı. İnsan hangi makama gelirse gelsin, geçmişinden kurtulur mu? Eski yıllarda yapılan hatalı işler yüzünden onları eleştirmek suç olur mu? ★★★ Bu olay bize Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kuşkularını hatırlattı. Biliyorsunuz, teröristbaşı Öcalan ile PKK’lı teröristler için Meclis’te “af demeden değişik bir adla af çıkartma” çalışmaları var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş “Yeni dönemin kapıları Allah’ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye’de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak” diyor. Kardeşlik, öyle mi? Siyasi nedenlerle haksız yere tutuklandığı iddia edilen binlerce insan cezaevlerinde yatarken, teröristlerin serbest bırakılmasıyla mı “kardeşlik” sağlanacak? Bu durum ayrı bir tartışma konusu, biz bugüne dönelim. Milletin büyük bir bölümünün karşı çıkmasına rağmen, teröristler için “af yasası” demeden, affın çıkacağı kesinleşti. Öcalan’ın siyasi temsilcisi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları “Çerçeve yasa için artık son düzlüğe girildi!” dedi. ★★★ Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, teröristbaşı Öcalan’a hukuki statü sağlayacak olan düzenlemeye tepki göstererek: “Acaba önümüzdeki günlerde Öcalan’a ‘Teröristbaşı’ dediğimiz için hakkımızda davaların açılacağı bir süreci mi yaşayacağız? Teröristlere terörist demek suç mu olacak?” diye sordu. Önemli bir soru bu... Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya “Kravat takınca terörist değişmez” diyerek onun geçmişine atıf yapan Serap Belovacıklı için soruşturma başlatılması, insanlarda böyle bir kuşku uyandırdı, ne yazık ki! Türkiye’de “Teröriste terörist denilmesinin yasaklandığı” günler gelir mi bilemiyoruz ama gelişmeler doğal olarak endişe yaratıyor ve insanlar “Türkiye nereye gidiyor?” diye soruyor: “Kirli siyaset iklimi!” Gelecek Partisi feshedildi ve Genel Başkan Ahmet Davutoğlu bu kararı duyurduğu açıklamasında “Kirli siyaset sahnesinden çekiliyorum!” dedi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ile otoriterleşme eğiliminin hızlandığını belirten Davutoğlu, “Ülkede yargı bağımsızlığının tartışmalı hale geldiğini, kirlenmiş siyaset iklimin bir parçası olmamak amacıyla siyasetten çekilme kararı aldıklarını” belirtti. Davutoğlu, isyanında haklı olabilir ama siyasetin bu duruma gelmesinde kendisinin de sorumluluğu yok mudur? Bunu da bir düşünmesi gerekir. Ülkede yıllarca, milletvekilliği, Dışişleri Bakanlığı ve en önemlisi AKP Genel Başkanlığı ve BAŞBAKANLIK yaptı. “Kirlenmiş siyasi atmosferin bir parçası olmak istemiyoruz” derken aslında bu düzenin en büyük sorumlularından biri olduğunu düşünerek kendisini sorgulaması gerekiyor! GÜNÜN SÖZÜ Acı sözlerle yapılan yaygaracı saldırılar haksızlığın işaretidir.