Demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bilinmeyene giden gemi yine kalktı. Yolcuların arasında bu kez tarih profesörü İlber Ortaylı vardı. Onunla yıllar önce sadece bir kez yüz yüze karşılaştım. Gazeteci kız arkadaşımızla gazeteci erkek arkadaşımızın nikah töreni vardı. İlber Ortaylı da davetliler arasındaydı.

★★★

Yine Ramazan ayıydı.

Bir ilahiyat profesörü TRT ekranında; “Ramazan sohbeti” yayınında; “Kimler namaz kılar, kimler kılmaz?” konulu konuşma yapmış, söyledikleri günün “çerezlik gündemi” olmuştu. İlahiyat profesörü TRT ekranından; “Hayvanlar namaz kılmaz, demek ki namaz kılmayan hayvandır” demeye getiren sözler söylemişti. Nikah öncesi gelin ile damat beklenirken konuklardan bir bölüm İlber Ortaylı’nın etrafında halka oldular.

Fikrini sordular.

★★★

İlber Ortaylı: Kuran-ı Kerim’de Meryem Suresi 31. Ayet var, okuyun. Allah, Hz. İsa doğar doğmaz ona “namaz kılmayı ve zekat vermeyi” farz kıldı. “Nerede olursam olayım O beni, mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti.”

İsa namaz kıldı mı?

Kuran’a göre kıldı.

Hz. İbrahim de kıldı.

Hz. Musa ve diğer peygamberler de zekatlarını verip namaz kıldılar.

★★★

Herkes dikkat kesilmişti.

İlber Hoca sözünü şöyle bağladı: “Hz. İsa namaz kıldı ama İsa’ya inanıp dininden olanlar namaz kılmıyor. Bugün dünyada 7-8 milyar insan var. Sadece 2 milyarı Müslüman. 6 milyardan fazla insanın namaz ibadeti yok. TRT ekranından Aristo mantığından daha da geride kalmış mantıkla konuşan ilahiyat profesörü arkadaş, namaz kılmayanı hayvan yaptıysa kendini küçük düşürdü.”

★★★

Dinleyenlerden biri sordu:

“Kendini küçük düşürdü” diyorsunuz “Bunu niçin yaptı?” İlber Ortaylı cevap vermedi, güldü ve sustu. Nikah davetlilerinden biri; “Milletvekili olmak istiyordur” dedi. Seçimler yapıldı TRT ekranından “Hayvanlar namaz kılmaz” diyen İlahiyat profesörü, milletvekili mazbatasını alırken fotoğrafı yayımlandı.

★★★

Bugüne böyle geldik.

Karaman’da bir orta okulda; “İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi ve yazarı şair Mehmet Akif’i anma” etkinliği sırasında öğrenciler, ezberletmişler; İstiklal Marşı’nı Arapça okudular. Öğrencileri, “Korkma Sönmez”i Arapça okumaya özendirenler kendilerini küçük düşürdüler.

Neden böyle yaptılar?

★★★

Mehmet Akif, Arapçayı ana dili Türkçe kadar iyi biliyordu. İsteseydi ve uygun görseydi İstiklal Marşı’nı hem Türkçe ve hem Arapça yazabilirdi. Arapça yazmayı düşünmedi çünkü; İstiklal Marşı, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden birlik olup bağımsızlık savaşı vermiş bütün bir ulusun “Var olma- Yok olma Mücadelesini” haykırmak için kaleme alınmıştı.

Korkma Sönmez!

Ulusun haykırışıydı!

★★★

Bugün İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 105’inci yıl dönümünde birileri iktidara yaranmak için ortaokul öğrencilerine, “Korkma Sönmez” i Arapça ezberletip; Karaman Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite Rektörü, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü önünde okutuyorlar.

Kim bunlar?

İktidara mı yaranacaklar?

Mehmet Akif ile İlber Ortaylı yaşasaydı; “Bunlar milli birliğin içine düşmanlık sokuyor, kin peydahlıyor, nefret üretiyorlar” derdi.