Aylarca konuşulan maç... Federasyondu, MHK’ydi, iki kulübün yöneticilerinin açıklamaları derken sonunda maç oynandı... Sahanın kenarında çift sıra çevik kuvvet. Ondan sonra da diyoruz ki ‘Neden yabancı hakem geliyor?’ Hiçbir Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa maçında böyle polis görebiliyor musunuz? Bunun bizde yapılması doğru çünkü her türlü tehlike olabilir ama böyle abartılı bir görüntüye Avrupa maçlarında rastlayamazsınız.

Hakem Vincic maçı fazla durdurmadan oynatmaya çalıştı. Birkaç pozisyon da kaçırmadı değil ama niyetin oynatmak olunca o kadar kusur kadı kızında da olur.

Maçta kalite var mı? Sıfır! Ondan sonra da Türk hakemlerini beğenmiyorlar hani oynadıkları futbol çok çok üst düzey olur da ha kemler zayıf olur. Aslında bu gelen hakem bu iki takımın oynadığı futbola göre kalite olarak da çok da fazlaydı. Zaten dikkat edin hakem önce kartları kullanmak istemedi ama ne zaman iki takım oyuncuları yoruldular bu sefer kartlar havada uçuş maya başladı.

MEVSİM DEĞİŞTİ

Mourinho, Talisca’yı oyuna almakta geç kaldı. Şu bir gerçek eğer maç kazanacaksan forvetlerin hem çabuk olacak hem de süratli. Dzeko kaliteli bir oyuncu ama hücum pozisyonunda depar atarken mevsimler değişiyor, rakip arkadan geliyor önüne geçiyor. Tadic de öyle. En-Nesyri’nin hava hakimiyeti iyi ama o da çok süratli değil. Fenerbahçe çoğu zaman defans yapan bir takım. Rakip defansı açık alanda yakalamak istiyor ama bazı oyuncuları bu sisteme uygun değiller. Beraberlik Galatasaray’a yarıyor ama Fener’e yaramıyor. Ama Fenerbahçe’ye yaramayan bu beraberliğe futbolcular tepki gösteremediler. Mourinho da gösteremedi. Bundan sonra Fenerbahçe’nin şampiyonluk kazanması için Galatasaray’ın ve Okan Buruk’un büyük hatalar yapması lazım. Hakemiyle, yöneticisiyle bu maç çok tartışıldı.

Sonunda ne oldu, dağ fare doğurdu. Sabaha kadar oynansa 0-0 bitecek bir maç. Keçiboynuzu gibi çiğne çiğne ağzında tat kalmaz. Futbolumuz işte bu.