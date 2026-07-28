Önder Özen'in Salah transferiyle ilgili sözleri Türk futbol tarihine geçecek cinsten. Açık açık "Beşiktaşlı değilim ve bu kulübün kültürüne, karakterine öykünüyorum" demesi, herkesi ve her şeyi karşısına alabilecek, bu topraklara fazla gelecek samimiyette. Ancak her bir kelimesiyle o kadar doğruydu ki ilk tepkilere göre her kesim saygıyla karşıladı...

Satır araları da son derece kıymetliydi; bu sezonun en büyük transferinin teknik direktör Italiano ve onun kurgusundaki oyun, bu doğrultudaki yapılanma çalışmaları olduğu artık tescillendi.

Orkun Kökçü'ye açtığı parantez ise tarihe kazınacak cinsten... "Orkun Kökçü'de Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle 3 kişiye de kaptanlık yapmıyor. 23 kişiye yapıyor. Yani kimi kaptanlar, 3-4 tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor" sözleri Orkun'un yüreğine su serpmiştir...

Salah'a yapılan son teklifle ilgili "Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda" sözleri de son derece değerli. Süreçte tüm çabanın gösterildiğini ve 'sınır' olarak çizilen çizginin dahi planlı programlı olduğunu özetler nitelikte.

Önder Özen'in açıklamasından yola çıkarak; Salahsız ama Özenli Beşiktaş bana her şeyiyle umut verdi...