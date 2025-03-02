10 lisans, 5 yüksek lisans, 2 ön lisans programı mezunu olan, yayınlanmış 46 kitabı bulunan felsefeci, şair, yazar, cumhuriyet savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır, bir grup arkadaşı ile birlikte “Özgür Yargı Derneğini kurmuştu.

Halen savcılık görevini Mersin’de sürdüren Kurtuluş Tayanç Çalışır, Özgür Yargı Derneğini kurarken gerekçelerini şöyle özetlemişti:

“Bu yalnızca bir dernek değil, aynı zamanda manyetik bir özgürlük akımının, adalet hareketinin ve tam bağımsız bir hukuk biliminin filiz vermesi olacaktır. Yargının bağımsızlığını ve adaletin felsefesini yaratmaya talibiz. Hukuka ve adalete dair hayallerimiz için yola çıkıyoruz. Bu yolda her şeyden önce yargının bağımsız olması gerektiğine inanıyoruz. Yargının bağımsız olmadığı yerde yasaları en biçimde de yapsanız bir anlamı olmayacaktır. Hedefimiz zor, çünkü biliyoruz ki hukuk, bin yıllardır güçlüler ve egemenler tarafından kendilerine yontulmaya çalışılmış ve onlara hizmet için var olunmuş gibi bir duruma düşürülmüştür…”

Daha fazlasını merak edenler, Kurtuluş Tayanç Çalışır’ın sosyal medya sayfalarını ve Özgür Yargı derneğinin internet sitesini ziyaret ederek bilgi alabilirler.

Fakat benim merak ettiğim ise bu idealist savcımızın kurduğu derneğin kısa sayılabilecek bu süre içinde neler yaptığıydı. Ben de 14 Ekim 2024 günü kurulan Özgür Yargı Derneği’nin 137 günde ne yaptıklarını öğrenmek için Kurtuluş savcımla iletişime geçtim ve şu bilgileri aldım.

Bakın sadece 137 gün içinde neler yapılmış?

- Çoğunluğu alanında yetkin ve uzman akademisyenlerden oluşan ve başkanı önceki Anayasa Mahkemesi başkanlarından Yekta Güngör Özden olan Özgür Yargı Akademisi’ni kurdu ve faaliyete geçirdi.

- https://www.ozguryargi.org isimli Web sayfasını kurdu ve faaliyete geçirdi.

- Özgür Yargı Dergisi (Akademik) ve Özgür Yargı Bülteni’ni kurdu ve faaliyete geçirdi.

- 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Ankara’da düzenleyeceği “Yargı Bağımsızlığı ve

Özgür Hukuk Bilimini Kurmak” temalı sempozyumun, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı ve bu kapsamda düzenleme kurulu ve 20 profesör, 6 doçent doktor ve 3 Dr. den oluşan danışma kurulunu oluşturdu.

- Facebook sayfasını oluşturdu ve bu sayfanın üye sayısı 3343 sayısına ulaştı.

- Facebook grubunu oluşturdu ve bu grubun üye sayısı 2259 sayısına ulaştı.

-Çocuk ve Kadın Hakları Komisyonu, Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu,

Mevzuat ve Karar İzleme Komisyonu ve Basın, Yayın ve Kitap komisyonlarını oluşturdu (Ancak bu komisyonlar henüz faaliyete geçmedi)

Bu arada Özgür Yargı Derneği bünyesinde , başkanlığını ülkemizin yetiştirdiği en önemli hukuk üstadlarındahn olan Yekta Güngör Özden’in yaptığı bir Özgür Yargı Akademisi kuruldu. Kurtuluş Tayanç Çalışır da bu derneğin genel sekreterliğini yapmaktadır. Kurtuluş savcımız, soy adı gibi hiç dur durak bilmeden çalışıyor.

Derneğin adı aslında ulaşılmak istenen hedefi net olarak işaret ediyor:

“Özgür Yargı”

Ne diyelim?

Umarız, Türkiye’de bir gelir ve hukukun üstünlüğüyle yargının özgürlüğü böyle derneklere ihtiyaç duyulmayacak biçimde tesis edilmiş olur…