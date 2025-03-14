Kadıköy’de yaşanan beklenmedik yenilgi sonrası Mourinho rövanş için takımı kesinlikle iyi hazırlamış. Rangers’ın topla karışık sert oyunu Fenerbahçeli oyuncuları yıldırmadı. İskoç takımı yine kendi sahasında defansif anlayış ve ani atak girişimlerini planlamıştı.

Fred ilk maçta olsa Fenerbahçe orta sahası kesinlikle daha organize olurdu. Talisca’nın oyun zekâsı çok iyi ama fizik gücü hâlâ en verimli halinde değil.

Fenerbahçe hücum düşüncesinde arka arkaya pozisyonlara giremedi ama tehlikeli girişimlerde bulundu. Rangers’ın sertliği ilk yarı onlara 4 sarı kart olarak yansımıştı. Kostic’in hazırladığı gol anında Szymanski’nin topa vuruşu muhteşemdi.

Öyle goller vardır ki kalede 2 kaleci olsa topu çıkaramaz. Szymanski ilerde hikayesi anlatılacak bir vuruş yapmıştı. Maçın Norveçli hakeminin Talisca’ya aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gösterdiği pozisyonu bir Türk hakemi bizim ligde kritik bir maçta yapsa, iki hafta konuşurduk bu nasıl rezillik diye.

Ya Rıdvan’nın elle oynama pozisyonuna ne demeli? VAR burada ne düşündü? Kasıt yok, mesafe yakın ve çarpma yorumu yaptı herhalde... Fenerbahçe ikinci yarıya çok iyi başladı. Kanattan ve merkezden yaptığı ataklarla Rangers’ın tamamen savunmaya çekilmesini sağlamıştı. Orta alanda Ambrabat çok iyi savaşıyordu. Yusuf’un çevre kontrolü ve sakinliği iyiydi ama pas verirken daha dikkatli olması şart. Skriniar savunma bölgesini yine toparladı. Bir tek eksik vardı, o da ikinci goldü. Bu kez Mert hazırladı ve gecenin başrol oyuncusu Szymanski yine golü attı. Mourinho’nun dediği çıkıyor gibiydi. Daha rövanş var göreceğiz demişti. Tadic ve Dzeko tam zamanında oyuna girmişti. İş penaltılara kaldı. Hiç sevmem çünkü şansınız yüzde ellidir. Kalecilere ve sakin kalanlara bağlıdır kaderiniz.

Maalesef Tadic, Fred ve Mert Hakan kaçırdı, rüya bitti.