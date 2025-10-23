Galatasaray, rakibine göre daha parlak isimlerden kurulu bir takım. Rakip takımsa “Benim adım Hıdır, yapacağım budur” misali. Düşük bütçeli ama futbolu kurallarına göre oynayan, mücadele eden, oyundan kopmayan bir takım. Bakınız Liverpool ile oynarken Liverpool düşünecek. Çünkü yara alırsa onun fiyakası bozulacak. Çünkü senden iyi takım. Dün gece Galatasaray’ın oynadığı takım pimi çekilmiş el bombası gibi, ne yapacağı belli olmaz. Verirse büyük yara verir. Bakın göreceksiniz Bodo bundan sonra rakiplerinden çok puan alır.

Abartmadan söylüyorum dün gece öyle bir maç oynandı ki, 8-3 de bitebilirdi 3-3 de. İcardi isim olarak çok büyük bir oyuncu ama sahada yürüyecek hali yok. Dün iyi bir İcardi olsaydı Osimhen’in kaçırdığı golleri leblebi gibi atardı. Ama Osimhen enerjisiyle, çabukluğuyla ve takım oyunuyla dün gece rakibi çok bunalttı. Stoperleri çıkarmadı ve Galatasaray’ın attığı gollerde bunun büyük rolü vardı. İlk 30 dakikada sarı-kırmızılılar rakibin kafasını güreşteki gibi yerden kaldırtmadılar. Golleri de öyle buldular. İkinci yarıda Galatasaray’da yorgunluk başladı. Çünkü adamlar diri takım. Ama Okan yaptığı değişikliklerle bunu kapatmaya çalıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde maç kazanacaksın. Her galibiyet büyük para. Bir de şu var kazandıkça havan artar. Yelkenlerin rüzgarla şişer, moralle daha iyi yol alırsın. Haliyle rakiplerin de bundan etkilenir. Galatasaray UEFA’yı kazandığında aynen böyle yol almıştı.

Maçın hakemi yürür gibi ama çok koşarak daha da doğrusu hep duracağı yerde durarak hakemlik dersi verdi. İnşallah bizimkiler ders alırlar.

Dün gece sivrilenler kimlerdi. Başta Yunus ve Osimhen, Lemina, Abdülkerim, Torreira. Bunlar tamam da Uğurcan Çakır yan toplarda kendisini daha iyi hazırlamalı. Çok basit gol yedi.

Seyirci için yine aynı şeyleri yazacağız, futbolculardan daha çok yoruldular ıslık çalarak.