Bu yazıya başladığımızda maçta dakika 81’di ve Samsunspor 2-1 galipti. Hem maçı seyrediyorum hem de yazıya devam ediyorum. Bir frikik oldu, tehlikeli bir yer, Fenerbahçe kullanacak. 9.15 açıldı. Top aut ama bu dakikaya kadar sahada Samsunspor var, Fenerbahçe out.

Samsun istediğini yapıyor, Fenerbahçe ona cevap veremiyor. Samsunspor takım olarak oynuyor, Fenerbahçe takım olarak oynayamıyor. Ama maç İstanbul’da olunca ve İstanbul’da büyüklerle oynuyorsan galip gelmek istiyorsan en az iki farklı galip gelmen lazım, bir fark çoğu zaman yetmez. Evvelsi günkü Galatasaray’ın Beşiktaş galibiyeti Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde moral olarak biraz yıkım yapmış, o gözüküyor. Oynadıkları takım Samsunspor olunca iki türlü gerginlik oldu. Çünkü bu maçta verecekleri iki puan ya da üç puan, şampiyonluk yarışını bitirir.

Fenerbahçe takımında her şeyiyle oynayan bir kişi var: O da Guendouzi. Ama o da yetmiyor. Takım oyununda Samsunspor örnek hareketler yaptı, Fenerbahçe yapamadı.

Samsunspor’da teknik adam değişikliği var ama takımın fizik görüntüsü giden teknik adamın iyi işler yaptığını gösteriyor.

Dakika 86. Sahadaki görüntü Rus ruletine benziyor. Hangisi kurşun yer belli değil. Samsunspor’un bu maçtaki en büyük özelliği topa dan-dun vurup, Fenerbahçeli futbolcuların kendi kalelerine gelmelerini sağlamadılar. Her pas yaptıklarında Fenerbahçeli futbolcular sinirlendiler ve çok yoruldular.

Bu satırları yazdığımızda dakika 89’u gösteriyor. 89’da Nene maçı 2-2 yaptı. Yukarıda bu satırları da yazdığımızda maç bitmişti. Fenerbahçe, Rus ruletini de kazanmıştı. İstanbul’da büyüklerle oynuyorsan iki fark yapmalısın. Maç 3 olsaydı Samsun açısından 5’e giderdi. Futbolu Samsun oynadı, maçı Fenerbahçe kazandı.